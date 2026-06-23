وزيرة الثقافة تستقبل رئيس اتحاد الناشرين المصريين لبحث سبل دعم صناعة النشر

استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستهلت الوزيرة اللقاء بتقديم التهنئة لـ فريد زهران بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد، متمنية له ولمجلس الإدارة التوفيق والسداد في الدورة الجديدة.



ويأتي هذا اللقاء في إطار التكامل البناء والشراكة الاستراتيجية بين وزارة الثقافة واتحاد الناشرين المصريين، باعتبارهما شريكي الرؤية والمصلحة الوطنية في دعم صناعة النشر، والنهوض بالكتاب المصري.



كما تطرق اللقاء إلى الترتيب لعقد اجتماع موسع يجمع وزيرة الثقافة بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين بكامل هيئته في مقر الوزارة، وذلك في مطلع شهر يوليو المقبل؛ لمناقشة الملفات المشتركة، ووضع آليات ومستهدفات واضحة تدعم صناعة النشر في مصر خلال المرحلة المقبلة.



وأوضحت الدكتورة جيهان زكي أن الوزارة تعمل على إطلاق المشروع القومي "الثقافة حياة" لنشر الفنون بالفضاءات العامة وإقامة معارض الكتب بالمحافظات تحقيقا للعدالة الثقافية، مؤكدة أن نجاح المشروع يرتكز على التكامل مع الهيئات الفاعلة وفي مقدمتها اتحاد الناشرين المصريين، إلى جانب تفعيل شبكات المكتبات وقصور الثقافة.



كما شددت الدكتورة جيهان زكي على أن الهدف الأسمى من هذه الجهود المشتركة هو تمكين صناعة الكتاب المصري من المنافسة عالميا، والحفاظ على صدارته في الأسواق العربية، بما يضمن استمرار الرسالة الثقافية المصرية كرافد تنويري بارز وقوة ناعمة تؤثر في المحيطين الإقليمي والدولي.



من جانبه، أعرب السيد فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن تقديره البالغ لرؤية وزيرة الثقافة، مؤكداً أن الاتحاد يتطلع إلى فتح صفحة جديدة من الشراكة الثقافية الفاعلة مع الوزارة في إطار دعم صناعة النشر.



وأضاف "زهران" أن الاتحاد يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل خطط عمل لجانه النوعية وصياغة برامج طموحة، بما يحقق المصلحة العامة للناشرين، ويعزز دور الاتحاد في خدمة أعضائه، ويدعم تنافسية الثقافة والكتاب المصري على كافة الأصعدة.