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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تحتفي بالأمهات المثاليات وتكرّم 10 فائزات

الامهات المثاليات
الامهات المثاليات
الإسماعيلية انجي هيبة

نظّمت جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء، حفلها السنوي لتكريم الأمهات المثاليات وإجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين في المسابقة الدينية الرمضانية لعام 1447هـ، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة، بحضور قيادات الجامعة والعاملين، في إطار حرصها على تكريم النماذج المشرفة وترسيخ قيم العطاء والانتماء داخل المجتمع الجامعي.

وافتُتحت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر علي، إيذانًا بانطلاق الاحتفالية التي عكست روح التقدير والامتنان للأمهات المثاليات والعاملين بالجامعة.

وخلال كلمته، أعرب الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن بالغ فخره واعتزازه بالأمهات المثاليات اللاتي قدّمن نماذج مضيئة في التضحية والعطاء، مؤكدًا أن الأم تمثل حجر الأساس في بناء الأسرة والمجتمع، وموجهًا تحية تقدير لجميع العاملين بالجامعة لما يبذلونه من جهود مخلصة وتحملهم لضغوط العمل المتزايدة من أجل مواصلة مسيرة النجاح والتميز.

كما شهد الحفل عرض فيديو شكر وتقدير للأمهات المكرمات، في لمسة إنسانية مؤثرة أضفت على أجواء الاحتفالية مزيدًا من الدفء والامتنان، وعكست تقدير الجامعة لدورهن الكبير في الحياة الأسرية والمجتمعية.

وشهد الاحتفالية الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وجاءت تحت الإشراف العام لعادل البير، أمين عام جامعة قناة السويس، وبإشراف وتنظيم الدكتور أحمد الشاعر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وعبد العزيز شاهين، مدير إدارة رعاية العاملين، وبمشاركة لفيف من مديري العموم والمديرين والإداريين بمختلف قطاعات الجامعة.

وتضمّن الحفل تكريم الفائزات بمسابقة الأم المثالية للعام 2025، حيث تم تكريم كل من: هناء يوسف عبده، هناء أحمد الصغير، كريمة السيد محمد، عايدة طه، عايدة محمد، أمل أحمد موسى، انتصار عبده، أماني عباس يوسف، نيفين أحمد عبد الدايم، وأمل محمد حسن، تقديرًا لعطائهن المتميز ومسيرتهن المشرفة.

وقام الدكتور أحمد الشاعر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، بتقديم فعاليات الحفل، مؤكدًا أن عدد المتقدمين لمسابقة الأم المثالية هذا العام بلغ 30 مرشحًا من مختلف قطاعات الجامعة، بما يعكس حجم الإقبال على المشاركة في هذه المبادرة التي تستهدف الاحتفاء بالنماذج الملهمة بين العاملين، وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز 10 أمهات مثاليات.

كما شهدت الاحتفالية إجراء القرعة العلنية للمسابقة الدينية الرمضانية لعام 1447هـ، والتي تقدم لها 372 متسابقًا من العاملين بالجامعة، في تقليد سنوي تحرص الجامعة على تنظيمه بهدف نشر روح التنافس الشريف، وتعزيز القيم الدينية والإيمانية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاءت هذه الاحتفالية تأكيدًا لحرص جامعة قناة السويس على ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير، والاحتفاء بالنماذج المضيئة من أبنائها، وتعزيز الروابط الإنسانية بين منتسبيها، بما يعكس رسالتها المجتمعية إلى جانب دورها الأكاديمي والتعليمي.

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