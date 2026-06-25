عاشوراء من الحلويات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها ضمن عادات الأحتفال بيوم 10 محرم من كل عام هجري، وتعتبر من الأطباق اللذيذة و المختلفة عن الأنواع الأخرى.

قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل عاشوراء في البيت بمذاق لا يقاوم.

مقادير عاشوراء



● 400 جرام حبوب قمح مسلوق

● لبن

● 6 ملعقة كبيرة نشا

● عسل

للوجه:

● جوز هند مبشور

● 1 ملعقة كبيرة زبيب

● 1 ملعقة كبيرة لوز محمص

● مكعبات مانجو



طريقة تحضير عاشوراء



يقلب النشا مع العسل.

توضع حبوب القمح على النار مع حليب ثم يضاف خليط النشا مع العسل و تقلب المكونات جيداً.

توضع العاشوراء في كاسات تقديم و على الوجه قليل من جوز هند، زبيب، لوز محمص، مكعبات مانجو، ويترك قليلاً حتى يبرد

ثم تقدم.