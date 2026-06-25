عاشوراء من الحلويات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها ضمن عادات الأحتفال بيوم 10 محرم من كل عام هجري، وتعتبر من الأطباق اللذيذة و المختلفة عن الأنواع الأخرى.
قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل عاشوراء في البيت بمذاق لا يقاوم.
مقادير عاشوراء
● 400 جرام حبوب قمح مسلوق
● لبن
● 6 ملعقة كبيرة نشا
● عسل
للوجه:
● جوز هند مبشور
● 1 ملعقة كبيرة زبيب
● 1 ملعقة كبيرة لوز محمص
● مكعبات مانجو
طريقة تحضير عاشوراء
يقلب النشا مع العسل.
توضع حبوب القمح على النار مع حليب ثم يضاف خليط النشا مع العسل و تقلب المكونات جيداً.
توضع العاشوراء في كاسات تقديم و على الوجه قليل من جوز هند، زبيب، لوز محمص، مكعبات مانجو، ويترك قليلاً حتى يبرد
ثم تقدم.