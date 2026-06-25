لصحة المعدة.. احرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

البروبيوتيك هي كائنات دقيقة حية توجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة المخمرة، وترتبط هذه البكتيريا المفيدة عادةً بصحة الجهاز الهضمي وتوازن الميكروبيوم المعوي.

يتكون الميكروبيوم المعوي من تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تلعب دورًا في عملية الهضم والصحة العامة، وقد يساعد إدراج الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك كجزء من نظام غذائي متوازن على دعم التنوع الميكروبي ووظيفة الجهاز الهضمي.

على الرغم من أن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك يمكن أن تكون إضافة قيّمة لنمط حياة صحي، إلا أنه ينبغي النظر إليها على أنها عنصر واحد من نظام غذائي متوازن بشكل صحي

يساعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والألياف في دعم بيئة هضمية صحية.

قائمة الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

- الزبادي

يُعدّ الزبادي من أكثر الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك شهرةً. وعند صنعه باستخدام بكتيريا حية ونشطة، قد يحتوي الزبادي على بكتيريا مفيدة مثل:

لاكتوباسيلوس

بكتيريا البيفيدوباكتيريوم

قد يساعد اختيار الزبادي العادي الخالي من السكر المضاف بشكل مفرط في دعم نمط غذائي متوازن

- المخللات (المخمرة طبيعياً)

قد تحتوي المخللات المخمرة طبيعياً على بكتيريا نافعة، أما المخللات المحفوظة بالخل بدلاً من التخمير فقد لا تحتوي على مزارع بروبيوتيك حية

- الخضروات المخمرة

قد توفر أنواع مختلفة من الخضراوات المخمرة البروبيوتيك.

ومن الأمثلة على ذلك:

الجزر المخمر

الشمندر المخمر

الخيار المخمر

يمكن لهذه الأطعمة أن تساهم في تنويع النظام الغذائي مع دعم صحة الأمعاء