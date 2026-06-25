حي جنوب الغردقة يطلق المركز التكنولوجي المتنقل لخدمة المواطنين بمنطقة شيري

بدأ حي جنوب الغردقة تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمنطقة شيري لتقديم خدمات الشباك الواحد للمواطنين، حيث استقبلت السيارة 11 معاملة خاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة في أول أيام تشغيلها، وذلك في إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.

ويأتي تشغيل السيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف الدكتورة ماجدة حنا، نائب المحافظ، وتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة.

وأعلن اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، استمرار عمل المركز التكنولوجي المتنقل بمنطقة شيري اليوم وغدًا، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الانتهاء من تسجيل جميع المعاملات على المنظومة الإلكترونية، بحضور محمد راشد سكرتير الحي، والمهندس محمد كامل مدير مركز إصدار التراخيص، وعدد من قيادات الحي.

وأوضح رئيس الحي أن السيارة المتنقلة تستقبل طلبات تراخيص المحال العامة وفقًا للاشتراطات القانونية، إلى جانب طلبات تراخيص الإشغالات، بما يتيح للمواطنين إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة إلى التوجه لمقر الحي، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد.

وأضاف أن المركز التكنولوجي المتنقل عبارة عن سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة والأنظمة الإلكترونية، تستهدف الوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، وإنجاز معاملاتهم في وقت قياسي، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأكد جبر أن تشغيل السيارة يسهم في تخفيف الضغط على المركز التكنولوجي بمقر الحي، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات داخل حي جنوب الغردقة، مشيرًا إلى الإقبال الذي شهدته السيارة منذ الساعات الأولى لتشغيلها، حيث تم إنهاء واستقبال 11 معاملة خاصة بتراخيص المحال، مع استمرار تقديم الخدمة للمواطنين خلال فترة التشغيل المعلنة.