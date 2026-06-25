قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ختام الأسبوع الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبد الغني: واصلوا جهدكم
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة
بشرى لأصحاب المخابز.. وزير التموين: مراجعة تكاليف التشغيل بما يراعي المتغيرات الاقتصادية
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
وزير التعليم : الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات
المالية: 4.7% فائض أولي متوقع خلال العام المالي الجاري و6% من الناتج المحلي
التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة
خطة زراعية بريطانية تشجع تقليص إنتاج اللحوم وزراعة البقول لمواجهة تغير المناخ
إيطاليا: لا مواطنين بين ضحايا زلزالي فنزويلا حتى الآن.. والسفارة في كاراكاس تعرضت لأضرار
3 لاءات مثيرة من حسام حسن للاعبي المنتخب بـ كأس العالم 2026
وزيرة التنمية المحلية تدشن أول ماكينات ذكية لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية بالعاصمة الإدارية | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي جنوب الغردقة يطلق المركز التكنولوجي المتنقل لخدمة المواطنين بمنطقة شيري

صورة موضوعية
صورة موضوعية

بدأ حي جنوب الغردقة تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمنطقة شيري لتقديم خدمات الشباك الواحد للمواطنين، حيث استقبلت السيارة 11 معاملة خاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة في أول أيام تشغيلها، وذلك في إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.

ويأتي تشغيل السيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف الدكتورة ماجدة حنا، نائب المحافظ، وتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة.

وأعلن اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، استمرار عمل المركز التكنولوجي المتنقل بمنطقة شيري اليوم وغدًا، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الانتهاء من تسجيل جميع المعاملات على المنظومة الإلكترونية، بحضور محمد راشد سكرتير الحي، والمهندس محمد كامل مدير مركز إصدار التراخيص، وعدد من قيادات الحي.

وأوضح رئيس الحي أن السيارة المتنقلة تستقبل طلبات تراخيص المحال العامة وفقًا للاشتراطات القانونية، إلى جانب طلبات تراخيص الإشغالات، بما يتيح للمواطنين إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة إلى التوجه لمقر الحي، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد.

وأضاف أن المركز التكنولوجي المتنقل عبارة عن سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة والأنظمة الإلكترونية، تستهدف الوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، وإنجاز معاملاتهم في وقت قياسي، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأكد جبر أن تشغيل السيارة يسهم في تخفيف الضغط على المركز التكنولوجي بمقر الحي، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات داخل حي جنوب الغردقة، مشيرًا إلى الإقبال الذي شهدته السيارة منذ الساعات الأولى لتشغيلها، حيث تم إنهاء واستقبال 11 معاملة خاصة بتراخيص المحال، مع استمرار تقديم الخدمة للمواطنين خلال فترة التشغيل المعلنة.

البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

عاشور

أمير هشام يكشف موقف إمام عاشور ومصطفى شوبير بالأهلي.. وحقيقة العروض الخارجية

ترشيحاتنا

سيارات صينية 2026 سيدان

سيارات صينية 2026 سيدان في السوق المصرية

هوندا اكورد موديل 2026

سعر هوندا اكورد 2026 في السعودية

دفسك اي 5 موديل 2027 الهجين

مواصفات دفسك آي 5 موديل 2027 الجديدة

بالصور

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد