تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية بأسوان حول امتحان الصرف.. بين صعوبة بعض الأسئلة وملاءمتها لمستوى الطالب المتوسط

شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان حالة من التباين في آراء الطلاب عقب أداء امتحان مادة الصرف.

حيث عبر عدد من الطلاب عن وجود بعض الأسئلة التي اتسمت بالصعوبة وتحتاج إلى مزيد من الوقت والتفكير للإجابة عليها، خاصة بعض الجزئيات التي وصفوها بأنها احتاجت إلى تركيز ودقة.

فيما أكد طلاب آخرون أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن معظم الأسئلة كانت من داخل المقرر الدراسي وركزت على النقاط الأساسية والمباشرة التي تم التدريب عليها خلال العام الدراسي.

الثانوية الازهرية

وأوضح عدد من الطلاب أن الوقت كان العامل الأبرز في تقييم الامتحان، حيث رأى البعض أن توزيع الأسئلة احتاج إلى وقت أطول، بينما أكد آخرون أن الوقت كان مناسبًا مع حسن إدارة الإجابة.

وتواصل لجان المتابعة بقطاع المعاهد الأزهرية متابعة سير الامتحانات داخل مختلف اللجان بأسوان، مع التأكيد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وانتظام العملية الامتحانية، وسط إجراءات تنظيمية لضمان أداء الطلاب للامتحانات في هدوء وانضباط.