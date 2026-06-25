إجراء قرعة علنية لتوزيع 52 وحدة سكنية على المرأة المعيلة بالبحر الأحمر

أجرى المهندس حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، نيابة عن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، القرعة العلنية لتوزيع 52 وحدة سكنية مخصصة للمرأة المعيلة، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة، وسط حضور المستحقات وممثلي اللجان التنفيذية.

وشهدت فعاليات القرعة حضور رئيس حي شمال الغردقة، إلى جانب ممثلين عن لجان الفحص والتسعير والعقود، في إطار ضمان النزاهة والشفافية خلال إجراءات التوزيع، حيث جرى إنهاء الإجراءات الخاصة بالمستحقات فور إعلان نتائج القرعة.

ونقل السكرتير العام تهنئة وتحيات محافظ البحر الأحمر إلى السيدات الفائزات، مؤكدًا أن المحافظة تضع توفير السكن الملائم والآمن للمرأة المعيلة ضمن أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن المحافظة حرصت على إشراك ممثل عن كل لجنة شاركت في أعمال الفحص والتسعير والعقود خلال إجراء القرعة، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويضمن العدالة الكاملة في توزيع الوحدات السكنية على المستحقات.

وأشاد موافي بالجهود التي بذلتها اللجان التنفيذية طوال مراحل إعداد الملف، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات المعنية أسهم في خروج عملية التوزيع بصورة منظمة تضمن وصول الوحدات إلى مستحقيها وفق الضوابط المقررة.

وسادت أجواء من الفرحة داخل الصالة المغطاة عقب إعلان أسماء الفائزات، حيث عبرت السيدات عن سعادتهن بالحصول على الوحدات السكنية، مقدمات الشكر لمحافظة البحر الأحمر على جهودها في توفير مسكن كريم يحقق لهن ولأسرهن الاستقرار والأمان.