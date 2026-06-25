تركيب فلاتر حديثة للحد من الانبعاثات بأبو زنيمة

في خطوة تستهدف تحسين الوضع البيئي بمدينة أبو زنيمة، استجابت شركة سيناء للمنجنيز للمطالب المتكررة بضرورة الحد من الانبعاثات والأدخنة الناتجة عن نشاط المصنع، وذلك عقب متابعة وجهود بذلها النائب صلاح ربيع، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.

وأعلنت الشركة الانتهاء من تركيب فلاتر حديثة لمعالجة الأدخنة والانبعاثات الصادرة من المصنع، خاصة المتجهة نحو الكتلة السكنية بمدينة أبو زنيمة، بما يسهم في تقليل التأثيرات البيئية وتحسين جودة الهواء والحفاظ على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب صلاح ربيع بالمهندس مصطفى طاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سيناء للمنجنيز، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخدمة أهالي المدينة، وفي مقدمتها ملف الحد من الانبعاثات الصناعية وتعزيز إجراءات حماية البيئة.

وأكد المهندس مصطفى طاهر تقديره لحرص النائب على متابعة القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الشركة انتهت من أعمال تركيب الفلاتر في وقت قياسي، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي للمنظومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، بما يضمن رفع كفاءة معالجة الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية

على البيئة، والالتزام بالمعايير البيئية الهادفة إلى الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة الصناعية على المناطق السكنية المجاورة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة عن توجه " " لدعم المنظومة الصحية بمدينة أبو زنيمة، من خلال توفير عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للقطاع الصحي، في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على المساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية بالمجتمع المحلي.