رئيس المصرية للمطارات يتابع مشروعات التطوير بمطاري شرم الشيخ والغردقة

أجرى الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، جولة ميدانية بمطاري شرم الشيخ الدولي والغردقة الدولي، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها، والتأكد من معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ، بما يعزز جاهزية المطارين لمواكبة النمو المتواصل في حركة السفر والسياحة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير بمطارات الشركة المصرية للمطارات.

وتجسد هذه الجولات نهج الشركة المصرية للمطارات في المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير، وتحويل خطط التحديث إلى واقع ملموس يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتعزيز تنافسية المطارات المصرية.

وخلال جولته بمطار الغردقة الدولي، شملت المتابعة عددًا من مشروعات التطوير الحيوية، حيث اطلع النشار على سير العمل بمشروع إحلال وتجديد منظومة سيور الحقائب بمبنى الركاب رقم (1)، كما تفقد ما تم إنجازه بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة إنهاء إجراءات السفر، والتي شهدت تشغيل (24) كاونتر جديدًا، بما يسهم في تسريع إجراءات السفر والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما تابع مشروع رفع كفاءة الممر الرئيسي، إلى جانب أعمال تطوير وتجديد الممرات، فضلًا عن الوقوف على مستجدات مشروع رفع كفاءة الأسقف بمبنى الركاب رقم (2)، بما يدعم جاهزية البنية التحتية للمطار ويرفع كفاءة التشغيل ويعزز قدرته على استيعاب النمو المتزايد في الحركة الجوية.

واستكمالًا لجولاته الميدانية، اطلع النشار بمطار شرم الشيخ الدولي على مستجدات مشروعات التطوير الجارية، وفي مقدمتها ما تم إنجازه من أعمال المرحلة الأولى لتطوير وإعادة تأهيل الرصف بساحات وقوف الطائرات، إلى جانب متابعة مشروع رفع كفاءة الممر الرئيسي، بما يواكب متطلبات التشغيل الحديثة ويعزز كفاءة البنية التحتية للمطار.

كما تابع الاستعدادات الخاصة بتشغيل موقف الطائرات، والمقرر دخوله الخدمة في 15 يوليو المقبل، بما يسهم في زيادة القدرة التشغيلية للمطار واستيعاب النمو المتوقع في الحركة الجوية.

وخلال الجولة، شدد النشار على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لمختلف المشروعات، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل التنفيذ، مؤكدًا أن تطوير المطارات لا يقتصر على تحديث البنية التحتية فحسب، بل يمتد ليشمل الارتقاء بمنظومة التشغيل وتحسين تجربة المسافر، بما يعزز مكانة المطارات المصرية وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة الطيران والسياحة.

وأكد أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات العمل لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، بما يدعم استراتيجية الشركة المصرية للمطارات في تطوير مطاراتها، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال المزيد من الحركة الجوية وفق أحدث المعايير الدولية.