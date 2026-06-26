الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية والبيئة.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 194 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (19 : 25 يونيو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 19 يونيو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع رجل الأعمال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة صن رايز، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية البيئية المقترح تنفيذها بحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ وعدد من المحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار المستدام ودعم السياحة البيئية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.

*السبت 20 يونيو 2026:*

في إطار توجيهات د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن دعم مشروعات الطاقة الخضراء وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وفي ضوء تنفيذ أنشطة مشروع "معالجة تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية"، قام فريق العمل الفني بمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة للوزارة بتنفيذ زيارتين ميدانيتين بمحافظتي أسيوط والبحيرة، لمعاينة مواقع المستفيدين المقترحة والتأكد من مدى جاهزيتها الفنية والبيئية تمهيدًا لإنشاء وحدات الغاز الحيوي.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، المؤتمر السنوي لمرور 10 سنوات على تأسيس مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج الأورام فى الأقصر وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات جمعية الأورمان وممثلي المجتمع المدني وقيادات عدد من البنوك المصرية الوطنية والبنك المركزي المصري .

وفى لفتة إنسانية تعكس حرص الدولة على دعم أبنائها من العاملين بالجهاز الإداري .. زارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ السيدة/ حكمت الباز، رئيس قرية تفتيش أبوسكين التابعة لمركز الحامول، للاطمئنان على حالتها الصحية بمستشفى كفرالشيخ العام، بعد تعرضها للإصابة أثناء أداء واجبها الوظيفي خلال تنفيذ قرار إزالة في المهد لحالة تعدٍ على أرض زراعية بالقرية.

*الأحد 21 يونيو 2026:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات في هذا الصدد.

*الأثنين 22 يونيو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية على عدد ٣ أحياء بمحافظة القاهرة شملت أحياء غرب وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة، لمتابعة أعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة والالتقاء بعدد من المواطنين والعمل على إنهاء معاملاتهم في إطارها القانوني، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 34 محلًا غير مرخصاً وحث 65 منشأة لتوفيق أوضاعها القانونية وضبط وإعدام منتجات غذائية غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع المجلس القومي للسكان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي استهله بالتأكيد على ما يمثله هذا الملف من أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة من خلال العديد من الخطط التنفيذية التي يتم العمل عليها بالتعاون بين مختلف أجهزة الدولة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية برئاسة المستشار/ علاء الدين فؤاد (رئيس اللجنة الفرعية- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، وذلك للاستماع لرؤية الوزارة حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.

*الثلاثاء 23 يونيو 2026:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المهندس محمد عبدالغنى نقيب المهندسين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات ونقابة المهندسين فى عدد من الملفات والمجالات وعلى رأسها منظومة التصالح وتراخيص البناء والاستفادة من رؤية النقابة في ملفات تطوير الميادين ومشروعات الهوية البصرية والتحول الرقمى على أرض المحافظات وخدمات المجتمع والبيئة ، وكذا توفير التدريب والتأهيل والبرامج التدريبية المتخصصة لبعض العاملين فى دواوين عموم المحافظات والمراكز والأحياء والمدن وبصفة خاصة المهندسين وبعض الموظفين فى الإدارات المعنية .

كما ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع ٧٤ لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة الموضوعات البيئية الملحة التي تتطلب إصدار حزمة من القرارات والتوصيات النوعية لتطوير السياسات البيئية ورفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

*الأربعاء 24 يونيو 2026:*

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المختلفة.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry - GSI ) بقيمة 45 مليون يورو بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، والذى أقيم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة ، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

*الخميس 25 يونيو 2026:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها الخطة الاستثمارية، ومنظومة المخلفات الصلبة، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات، ودعم جهود المحافظة في تحسين الحياة للمواطنين والتنمية الشاملة.

وقامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بجولة تفقدية موسعة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، شهدا خلالها تدشين أول ثلاث ماكينات لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية Reverse Vending Machines))، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري وتشجيع المواطنين والعاملين على المشاركة الفعالة في جمع وإعادة تدوير المخلفات.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مع محافظ الجيزة بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مع محافظ جنوب سيناء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة جنوب سيناء.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مع محافظ القليوبية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها بمحافظة القليوبية، ومستهدفات العمل خلال المرحلة القادمة .

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فعاليات الاحتفالية التي أقامتها وزارة الخارجية المصرية بمرور 200 عام على تأسيسها، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء والسفراء وكبار المسئوليين والشخصيات العامة وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية، و بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.