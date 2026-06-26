إزالة تعدٍّ علي أملاك الدولة بمنطقة المستلزمات في البحر الأحمر

كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، مساعد رئيس الحي ورئيس قسم المتابعة، بتنفيذ إزالة مخالفة وتعدٍ على أراضي الدولة بمنطقة «المستلزمات»، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المشددة بالحفاظ على أراضي الدولة بالمحافظة، والتصدي لأي تعديات أو مخالفات، وتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على مهام رئيس مدينة الغردقة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن المتابعة الميدانية رصدت قيام أحد المواطنين بإقامة سور من الطوب الأبيض على قطعة أرض فضاء بمنطقة «المستلزمات» على مساحة 120 مترًا مربعًا، دون وجه حق، متعديًا بذلك على أرض مملوكة للدولة.

وأضاف أنه تمت إزالة المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأشار إلى أن قسم المتابعة الميدانية يعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مضيفًا أن الحي مستمر في تنفيذ خطة استرداد أراضي الدولة؛ لضمان فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.