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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالية ذكرى 30 يونيو| محافظ البحر الأحمر يهنئ القيادة السياسية ويثمن إنجازات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات وقصر الثقافة، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، بحضور ماجدة حنا، نائب المحافظ، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، واللواء تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى جانب كوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وممثلي الأوقاف والكنيسة، وأهالي المحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم انطلقت فقرات الحفل بكلمة لمدير عام الثقافة بالمحافظة، أعقبتها كلمة اللواء تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، قبل عرض فيلم وثائقي يستعرض مكتسبات ومراحل ثورة 30 يونيو المجيدة، ثم ألقى الدكتور وليد البرقي كلمته، واختُتم البرنامج بعدد من الفقرات الفنية المتميزة، التي شملت عروض كورال الأطفال وفقرات الفنون الشعبية، والتي أضفت أجواءً من البهجة والوطنية.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح محافظ البحر الأحمر معرضًا للفنون التشكيلية، ضم العديد من اللوحات والأعمال الفنية المتميزة، التي جسدت الهوية المصرية وأبرزت ملامح الشعب المصري وجمال الطبيعة. كما تفقد الدكتور البرقي أركان المعرض، مشيدًا بالمستوى الفني الراقي للأعمال المعروضة، وقدرة الفنانين على التعبير عن المكتسبات الوطنية بطرق إبداعية وملهمة.

وألقى اللواء تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، كلمة ركز فيها على الأبعاد التاريخية والوطنية لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أنها تمثل ملحمة شعبية خالدة صححت مسار الدولة المصرية، وتجسد وعي المواطن وإصراره على استعادة وطنه وحماية هويته، مشيرًا إلى أن هذه الثورة ستظل دائمًا رمزًا للإرادة والوحدة الوطنية التي تلتف حولها جميع مؤسسات الدولة والشعب المصري العظيم.

وفي مستهل كلمته، توجه الدكتور وليد البرقي بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القيادة السياسية، وقواتنا المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة الأوفياء، والشعب المصري العظيم، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الغالية، كما رحب بجميع الحضور.

وأكد أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، ونقطة تحول جوهرية في مسيرة الوطن نحو الاستقرار والبناء والتنمية، بعد أن جسدت إرادة الشعب المصري ووعيه الوطني وتمسكه بهوية دولته ومؤسساتها، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل والعطاء ارتكزت على ترسيخ دعائم الأمن.

وأضاف البرقي أن المحافظة تستمد من هذه الذكرى الوطنية العظيمة دافعًا لمواصلة العمل والبناء، انطلاقًا من المسؤولية تجاه المواطنين، والحرص على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة التي أرسى الرئيس السيسي دعائمها، لافتًا إلى أن البحر الأحمر شهدت خلال السنوات الماضية مشروعات تنموية وخدمية عديدة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، وتعزيز مكانة المحافظة كواحدة من أهم المقاصد السياحية والاستثمارية.

واختتم محافظ البحر الأحمر كلمته بتوجيه تحية تقدير وإعزاز لتضحيات أبناء مصر المخلصين، الذين قدموا نموذجًا مشرفًا في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، معربًا عن تمنياته بأن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، لتظل قوية وقادرة على مواصلة مسيرتها نحو المستقبل.
 

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة

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