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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 30 مسلحا في غارات للجيش الصومالي على مواقع لحركة الشباب

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية اليوم السبت إن القوات المسلحة الوطنية الصومالية، بالتعاون مع شركاء دوليين، نفذت سلسلة من الغارات الجوية ضد مسلحي حركة الشباب في منطقة شابيل الوسطى.

وقالت الدفاع الصومالية إن العمليات استهدفت مناطق حول غايفو ورون إدريس وعالي غدود، حيث أفادت بأن المسلحين أقاموا مراكز تجنيد ومنشآت تدريب ومواقع تستخدم لتخزين الأسلحة والذخيرة والإمدادات العسكرية.

وأشارت إلى أن الغارة الجوية الأولى وقعت في 24 يونيو واستهدفت مركز تجنيد في غايفو، مما أسفر عن مقتل مسلحين في الموقع وتدمير أسلحة مخزنة هناك.

وتم تنفيذ ثلاث غارات إضافية في 25 يونيو، وفقًا للبيان.

وقالت إن الغارات دمرت منشأة تدريب في رون إدريس قبل أن تضرب غارة جوية أخرى عالي غدود، حيث كان مسلحون مسلحون يتجمعون للتحضير لهجمات.

وأفادت الدفاع الصومالية بأن الغارات أسفرت عن مقتل نحو 30 مسلحًا من حركة الشباب وتدمير مركبتين وثلاث دراجات نارية وأسلحة وذخيرة وإمدادات أخرى يستخدمها المجموع.

وشكرت الشركاء الدوليين على دعمهم لعمليات مكافحة الإرهاب في الصومال، وأكدت أن الحكومة ملتزمة بملاحقة مقاتلي حركة الشباب أينما سعوا للملاذ.

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