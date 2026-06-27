الكونغو الديمقراطية تقاضي رواندا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية

رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها رواندا بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، على خلفية دعمها المزعوم لجماعات متمردة تنشط في شرق البلاد.

وقالت الكونغو إن رواندا انتهكت عددًا من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بمنع الإبادة الجماعية والقضاء على التمييز العنصري ومناهضة التعذيب، متهمة إياها بإرسال قوات وتقديم الدعم والتوجيه لفصائل مسلحة نفذت عمليات عسكرية غير قانونية داخل الأراضي الكونغولية.

ووفقًا لملف الدعوى، فإن الانتهاكات المزعومة استهدفت أفرادًا من عرقية الهوتو داخل الكونغو في أعقاب أحداث عام 1994 في رواندا، كما طالت جماعات عرقية كونغولية أخرى.

وأضافت السلطات الكونغولية أن المدنيين تعرضوا، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، لانتهاكات واسعة شملت المجازر، وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، إلى جانب ممارسات تمييزية.

وطالبت الكونغو المحكمة بإصدار أوامر تلزم رواندا بوقف ما وصفته بالانتهاكات المستمرة، إلى جانب إلزامها بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عنها.

من جانبها، أوضحت محكمة العدل الدولية أن الدعوى تتضمن اتهامات لرواندا بارتكاب "فظائع في إطار حملة إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1996.