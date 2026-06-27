فريق إنقاذ تشيكي يتوجه إلى فنزويلا لتقديم الدعم في أعقاب كارثة الزلزالين

غادر فريق بحث وإنقاذ تشيكي، اليوم /السبت/، البلاد متجها إلى فنزويلا لتقديم الدعم اللازم في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين وقعا مؤخرا وراح ضحيتهما نحو 1000 شخص حتى الآن.

وذكر راديو (براغ الدولي) أنه من المتوقع أن يصل الفريق التشيكي، الذي يضم 70 فردا وثمانية كلاب بحث مدربة، إلى فنزويلا في وقت لاحق اليوم للبدء في البحث عن الضحايا العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة.

من جانبه، أفاد قائد الفريق بيتر فوديتشكا بأن الدمار الناجم عن الزلزالين يشبه الأوضاع التي واجهتها أطقم الإنقاذ التشيكية خلال كارثة زلزال تركيا التي حدثت عام 2023، مضيفا أنه بعد وصول الفريق إلى فنزويلا، سيقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية قبل الانتشار في مناطق البحث المخصصة له.

وأشار الراديو إلى أن فنزويلا طلبت دعما دوليا في أعقاب الكارثة، وكانت التشيك من بين أوائل الدول التي عرضت تقديم المساعدة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا منطقة تقع على بعد 160 كيلومترا تقريبا من غرب العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الأربعاء الماضي وبلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر إلى 920 قتيلا على الأقل، و3 آلاف و360 مصابا.