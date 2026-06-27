باتريك ثيروس: تنفيذ اتفاق لبنان يواجه عقبات ميدانية واستمرار السيطرة الإسرائيلية يحد من نتائجه

قال السفير الأمريكي السابق باتريك ثيروس إنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم التدخل لنزع سلاح حزب الله، أو أنها ستعمل على تمكين الجيش اللبناني من تنفيذ هذه المهمة، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن أيًا من هذين الخيارين قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الإشكالية تمثل إحدى أبرز العقبات أمام تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة.

وأشار ثيروس إلى أن إسرائيل لا تزال تسيطر على مناطق في جنوب لبنان، في وقت تستمر فيه المواجهات العسكرية التي تؤدي إلى سقوط قتلى من اللبنانيين والجنود الإسرائيليين، معتبرًا أن الاتفاق لم يحقق حتى الآن نتائج ملموسة تنعكس على الواقعين الميداني والسياسي، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرته على إرساء استقرار دائم في المنطقة.