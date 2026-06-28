بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو المنتخب السعودي يغادرون بشكل فردي

كشف الإعلامي أمير هشام أن 20 لاعبًا من المنتخب السعودي غادروا إلى وجهات خاصة بشكل فردي عقب انتهاء مشوار "الأخضر" في بطولة كأس العالم 2026، بينما عادت طائرة بعثة المنتخب إلى المملكة العربية السعودية دون اللاعبين.

المنتخب السعودي

وأوضح أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الطائرة حملت فقط أفراد الطاقم الإداري واللوجستي والطبي، إلى جانب المعدات الرياضية، في مشهد لافت عقب وداع المنتخب للمونديال.

وأثار هذا التطور تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تساؤلات البعض حول ترتيبات عودة اللاعبين بعد نهاية مشاركة المنتخب في البطولة.

تعرض اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، لانتقادات جديدة عقب الخروج المفاجئ من منافسات كأس العالم 2026، بعد التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفتح خالد قهوجي، نجم المنتخب السعودي السابق، النار على دونيس خلال تصريحات عبر برنامج "نادينا"، مؤكدًا أن المدرب اتخذ قراراته بناءً على رغبات الشارع الرياضي، وليس وفق رؤيته الفنية الخاصة.

وقال قهوجي: "أعتقد أن دونيس وضع تشكيلة ترضي الجميع، فقد حقق كل مطالب الشارع السعودي، وهذا يدل على ضعف شخصيته".

“المدرب يجب أن يمتلك رؤية خاصة”

وأضاف نجم السعودية السابق: "من المفترض أن يكون لكل مدرب وجهة نظره الخاصة، لكن دونيس قرر تنفيذ جميع الرغبات، من خلال إشراك سلطان مندش، واستبدال عبدالله الخيبري وسالم الدوسري، بالإضافة إلى اللعب بأربعة مدافعين".

وأشار قهوجي إلى أن أداء المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر لم يكن على المستوى المطلوب، مؤكدًا أن المنافس ظهر برغبة أكبر في تحقيق الفوز والتأهل.

وقال: "عندما شاهدت المباراة، شعرت أن الرأس الأخضر لديه رغبة أكثر منا، لذلك نجح في تحقيق التأهل، رغم أننا كنا نملك فرصة كبيرة بعد التعادل أمام أوروجواي في الجولة الأولى".

السعودية تودع المونديال بنقطتين

وأنهى المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بعدما جمع نقطتين فقط خلال دور المجموعات، عقب التعادل مع أوروجواي بنتيجة 1-1، والتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر، إلى جانب الخسارة الثقيلة أمام إسبانيا بأربعة أهداف دون رد.

وفشل الأخضر في استغلال فرصته الأخيرة لحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي، ليغادر البطولة وسط انتقادات واسعة لأداء الفريق والجهاز الفني.