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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي.. 9 منتخبات أفريقية في دور الـ32 والمستبعد الوحيد تونس

منتخب تونس
منتخب تونس
يمنى عبد الظاهر

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي أن الكرة الأفريقية حققت إنجازًا تاريخيًا في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجحت 9 منتخبات أفريقية في التأهل إلى دور الـ32، في أكبر حضور للقارة السمراء في الأدوار الإقصائية بتاريخ المونديال.  

وأشار شوقي إلى أن منتخب تونس كان المنتخب الأفريقي الوحيد الذي ودّع البطولة من دور المجموعات، بينما واصلت بقية المنتخبات الأفريقية مشوارها لتنافس كبار منتخبات العالم في الأدوار الإقصائية، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية على الساحة الدولية.  


تبدأ منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مساء اليوم، الأحد، بعد اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة بانتهاء مباريات دور المجموعات.

وتنطلق الأدوار الإقصائية بمواجهة تجمع كندا مع جنوب أفريقيا، فيما يُسدل الستار على هذا الدور فجر السبت 4 يوليو، عندما يلتقي منتخبا كولومبيا وغانا في ختام مباريات دور الـ32.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام أستراليا مساء الجمعة المقبل، بحثًا عن بطاقة العبور إلى دور الـ16، حيث ينتظر الفائز من تلك المباراة مواجهة المنتصر من لقاء الأرجنتين وكاب فيردي.

جدول مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026:

الأحد 28 يونيو

كندا × جنوب أفريقيا – 10:00 مساءً.

الاثنين 29 يونيو

البرازيل × اليابان – 8:00 مساءً.

ألمانيا × باراجواي – 11:30 مساءً.

الثلاثاء 30 يونيو

هولندا × المغرب – 4:00 فجرًا.

كوت ديفوار × النرويج – 8:00 مساءً.

فرنسا × السويد – 12:00 منتصف الليل.

الأربعاء 1 يوليو

المكسيك × الإكوادور – 4:00 فجرًا.

إنجلترا × الكونغو الديمقراطية – 7:00 مساءً.

بلجيكا × السنغال – 11:00 مساءً.

الخميس 2 يوليو

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك – 3:00 فجرًا.

إسبانيا × النمسا – 10:00 مساءً.

الجمعة 3 يوليو

البرتغال × كرواتيا – 2:00 صباحًا.

سويسرا × الجزائر – 6:00 صباحًا.

أستراليا × مصر – 9:00 مساءً.

السبت 4 يوليو

الأرجنتين × كاب فيردي – 1:00 صباحًا.

كولومبيا × غانا – 4:30 فجرًا.

وتترقب جماهير كرة القدم مواجهات قوية في أول نسخة من كأس العالم بنظامه الجديد بمشاركة 48 منتخبًا، حيث تنطلق مرحلة الحسم التي لا تقبل سوى الفوز، مع اقتراب المنافسة على لقب مونديال 2026.

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