أرقام سلبية تضرب منتخب تونس في كأس العالم بعد رباعية اليابان

ودع منتخب تونس منافسات كأس العالم 2026 رسميًا بعد خسارته الثقيلة أمام منتخب اليابان بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما صباح الأحد على ملعب مونتيري ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، ليصبح أول منتخب عربي يغادر البطولة من دور المجموعات.
وحقق منتخب تونس عدد من الأرقام السلبية القياسية خلال المباراة ال1000 في تاريخ بطولة كأس العالم بعد الخسارة أمام الساموراي برباعية.
أرقام سلبية لتونس في كأس العالم
- أول منتخب عربي وإفريقي يودع مونديال 2026
- أكثر منتخب استقبل أهداف في كأس العالم 2026 برصيد 9 بعد قطر وكوراساو برصيد 7 أهداف خلال مباراتين
- منتخب تونس أصبح أكثر منتخب من عرب أفريقيا تعرضا للخسارة برصيد 12 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم
- منتخب تونس أصبح أكثر منتخب من عرب أفريقيا استقبالا للأهداف برصيد 35 هدف في تاريخ مشاركته بكأس العالم
- نسور قرطجا أصبحوا أول منتخب أفريقي يستقبل 4 أهداف في لقاء واحد وفي مباراتين متتاليتين بكأس العالم
- أول منتخب عربي يتلقى الخسارة من فريق اسيوي مرتين في كأس العالم حيث سقط نسور قرطاج أمام اليابان في خسارة بنتيجة هدفين في دور المجموعات من مونديال 2002
- نسور قرطاج المنتخب العربي والافريقي الوحيد الذي شارك في 7 نسخ في كأس العالم ولم يتخطى دور المجموعات