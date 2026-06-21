أرقام سلبية تضرب منتخب تونس في كأس العالم بعد رباعية اليابان

ودع منتخب تونس منافسات كأس العالم 2026 رسميًا بعد خسارته الثقيلة أمام منتخب اليابان بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما صباح الأحد على ملعب مونتيري ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، ليصبح أول منتخب عربي يغادر البطولة من دور المجموعات.

وحقق منتخب تونس عدد من الأرقام السلبية القياسية خلال المباراة ال1000 في تاريخ بطولة كأس العالم بعد الخسارة أمام الساموراي برباعية.

أرقام سلبية لتونس في كأس العالم