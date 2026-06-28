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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصيانة وعمرة المحركات.. مصر للطيران تناقش التعاون مع الاتحاد الهندسية الإماراتية

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات صيانة الطائرات وعمرة المحركات، استقبلت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وفداً رفيع المستوى يضم ممثلي شركة الاتحاد الهندسية Etihad Engineering الإماراتية، لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل دعم العلاقات المستقبلية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقد تضمن برنامج الزيارة جدولاً مكثفاً وميدانياً للاطلاع على الإمكانات الفنية والبنية التحتية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، حيث استُهلت الزيارة باجتماع موسع بين الطرفين، تلاه جولة تفقدية شاملة في مختلف منشآت الشركة بدءا بمجمع المخازن الفنية، مرورا بمجمع عمرة الوحدات الميكانيكية، بالإضافة إلى ورش عمرة الأجهزة، وهناجر الصيانة (هنجري 7000 و 8000)، وختاماً بمجمع عمرة المحركات.

وقد صرح الطيار أحمد عادل – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الزيارة الهامة لوفد الاتحاد الهندسية تأتي لتؤكد على المكانة الرائدة التي تحظى بها مجموعة مصر للطيران في أسواق النقل الجوي وصناعة الطيران بالمنطقة، مضيفا: "إننا في الشركة القابضة لمصر للطيران نضع على رأس أولوياتنا توسيع الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الكبرى، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الإقليمي الذي يسهم في تقديم حلول متكاملة ومبتكرة لعملائنا، وبما يعزز من القدرات التنافسية لشركاتنا التابعة على الصعيدين الإقليمي والدولي."

من جانبه قال المهندس محمد سامي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية معلِّقا على الزيارة: "سعدنا باستضافة شركائنا من شركة الاتحاد الهندسية Etihad Engineering، حيث استعرضنا سوياً القدرات الفنية المتميزة والورش المتطورة التي تمتلكها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بدءاً من عمرة الوحدات الميكانيكية وعمرة الأجهزة والمحركات وصولاً إلى هناجر صيانة وعمرة الطائرات. إن هذا اللقاء يمثل ركيزة أساسية لمناقشة فرص التعاون المستقبلية، وتبادل الدعم الفني، وتكامل الخدمات في مجالات عمرة وصيانة الطائرات، مما يسهم في تلبية الطلب المتنامي في المنطقة وفق أعلى المعايير القياسية العالمية."

وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء وفد شركة الاتحاد الهندسية Etihad Engineering عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بهذا التعاون المثمر، مشيدين بالمستوى الفني الراقي والقدرات والكفاءات الفنية الاستثنائية التي تتمتع بها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والتي تضاهي أعلى المعايير العالمية في صناعة الطيران. كما أكد الوفد الإماراتي على الرغبة القوية والجاهزية التامة لتوسيع نطاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، والعمل معاً على تطوير مشاريع مشتركة تعزز من ريادتهما في سوق صيانة وعمرة الطائرات على المستويين الإقليمي والدولي.

مصر للطيران اخبار الطيران الاتحاد الاماراتية صيانة الطائرات

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