طريقة عمل كيك الريد والجرين فيلفت.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نيرمين هنو على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك الريد والجرين فيلفت، فهو من الحلويات اللذيذة والغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقادير كيك الريد والجرين فيلفت

المقادير

● 300 جرام زبدة

● 600 جرام سكر

● 6 بيض

● 600 جرام دقيق

● 400 مل لبن رايب

● 1 ملعقة صغيرة ملح

● 2 ملعقة صغيرة فانيليا

● 40 جرام كاكاو

● 2 ملعقة كبيرة خل أبيض

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● لون أحمر

● لون أخضر

الفروستينج:

● 300 جرام زبدة

● 300 جرام سكر بودرة

● 350 جرام جبن كريمي

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة تحضير كيك الريد والجرين فيلفت



سخّن الفرن على 170°C وضع ورق خبز في قاع صينيتين قطرهما 21 سم.

اخفق الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج هشًا وكريميًا.

اخفق البيض وأضف نصفه تدريجيًا مع الخلط.

أضف ملعقة دقيق، ثم باقي البيض.

أضف نصف اللبن الرائب، ثم الدقيق المنخول، ثم باقي اللبن الرائب.

أضف الملح والفانيليا والكاكاو المنخول ثم الألوان.

اخلط الخل مع البيكربونات وأضفهما.

قسّم المزيج بين الصواني واخبز 25 دقيقة حتى تنضج.

اتركها لتبرد ثم أزل ورق الخبز.

الفروستينج:

اخفق الزبدة مع السكر البودرة.

أضف الجبن الكريمي والفانيليا واخلط جيدًا.

ضع ثلث الفروستينغ بين الطبقات، ثم غطِّ السطح والجوانب بالباقي ونعّمها.

برّد الكيك 30 دقيقة قبل التقديم