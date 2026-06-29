إطلالة مؤذية للعين.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في حفل جدة

شاركت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات بصور خلال إحيائها حفلا غنائيا في أبوظبي بدولة الإمارات.

تعليق ناقد موضة على فستان أصالة

ظهرت أصالة في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الموڤ مع الأخضر المزين بالكامل.

علق ناقد الموضة حكيم شاهين، على لوك أصالة نصري بحفلة أبو ظبي قائلا:" اللوك ناقصه بعد شوية احجار و كرستالات و شراشيب و الوان و شي متر و نص شعر زيادة"

وأضاف: "بكل وضوح إطلالة مؤذية للعين، القماشة قوية ، التفاصيل كثيرة و القصات كثيرة ، موديلين اكمام بفستان واحد ، الوانه قوية و هذا كله بفستان واحد و اصالة حست اللوك بسيط كثير قامت طولة الشعر حتى تبين الاطلالة بعد ابسط ، و العقد زاد بساطة بعد اكثر على بساطة الاطلالة ، بس المكياج عجبني."