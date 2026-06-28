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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع الأرقام .. ماذا قدم ميسي ورونالدو في كأس العالم؟.. من يتفوق؟

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
محمد بدران

سلط مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق الضوء على الأرقام التهديفية للأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في تاريخ مشاركاتهما ببطولة كأس العالم، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وأشار عبد الغني إلى أن رونالدو نجح في التسجيل خلال ست نسخ مختلفة من كأس العالم، بواقع هدف في نسخ 2006 و2010 و2014، وأربعة أهداف في نسخة 2018، وهدف في 2022، إلى جانب هدفين أو أكثر في نسخة 2026، ليصل إجمالي أهدافه في البطولة إلى 10 أهداف أو أكثر.

وفي المقابل، أوضح أن ميسي سجل في خمس نسخ من المونديال، حيث أحرز هدفًا في 2006، وغاب عن التسجيل في 2010، ثم سجل 4 أهداف في 2014، وهدفًا في 2018، و7 أهداف في 2022، إلى جانب 6 أهداف أو أكثر في نسخة 2026، ليصل إجمالي أهدافه في كأس العالم إلى 19 هدفًا أو أكثر، متفوقًا تهديفيًا على النجم البرتغالي.

كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي البرتغال الارجنتين

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