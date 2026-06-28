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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مفيش تراكمات تاني.. محافظ الغربية: المتابعة اليومية تحقق نقلة حقيقية في مستوى النظافة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال رفع المخلفات والتراكمات التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها لإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة والقضاء على بؤر القمامة بشكل نهائي.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات المكبرة التي نُفذت اليوم عن رفع إجمالي 310 أطنان من القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية، حيث تم رفع 110 أطنان من نطاق حي أول المحلة، و160 طنًا من حي ثان المحلة، بالإضافة إلى رفع 40 طنًا من مركز المحلة، وذلك من خلال الدفع بمعدات النظافة وسيارات النقل واللودرات؛ لرفع المخلفات أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن حملات النظافة مستمرة بشكل يومي، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان عدم عودة التراكمات التاريخية، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بؤر للمخلفات، تنفيذًا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة والمظهر الحضاري بمدينة المحلة الكبرى.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع تلال واكوام القمامة التراكمات

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