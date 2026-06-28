لا تهاون مع المخالفين.. محافظ الغربية: إزالة 10 حالات تعدٍ في ثاني أيام المرحلة الثالثة من الموجة الـ29

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة للتصدي لأي مخالفة بكل حسم.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملات اليوم الثاني عن إزالة 10 حالات تعدٍّ تنوعت بين مخالفات بناء، وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة باسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد محافظ الغربية أن ملف إزالة التعديات يحظى بمتابعة يومية، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وسرعة إزالة أي مخالفة فور رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تحرك تنفيذي

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة، وعدم السماح بعودة أي تعديات بعد إزالتها.