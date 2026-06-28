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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وليد توفيق يوجه رسالة لـ فضل شاكر ويعلن عن أغنية الصيف مبسوط

وليد توفيق
وليد توفيق
تقى الجيزاوي

تحدث النجم وليد توفيق عن كواليس أحدث أعماله "شكثر مشتاق"، عبر مداخلة في برنامج "اليوم هنا القاهرة" من تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على قناة "مودرن MTI".

وقال وليد توفيق عن تقديم أغنية من التراث بشكل جديد: "لما بحس إن أغنية دخلت جوايا وإني قادر أقدمها بأسلوب تاني بعمل كده.. أكتر من 5 مطربين غنوا أغنية My Way في الغرب

كلمت المطرب عز الدين الفراتي والشاعر وعرفت إن الفلكلور اسمه اللطمة، انبسطوا أوي وقالوا يا ريت تغنيها، والحمد لله رد فعل الناس جميل جدًا".

وقال وليد توفيق عن كليب الأغنية: "النهارده في موضة اسمها الذكاء الاصطناعي، أنا ضد إن الغناء يكون بالذكاء الاصطناعي لأنك بتغني بعينيك والإحساس لازم يبان ويبقى حقيقي، فعادي تستعين بيه وتستفيد منه لكن غلط تتكل عليه. المخرج كان عايز يعمل الكليب كله بالذكاء الاصطناعي وأنا رفضت، وقلتله لازم أغني بإحساسي ولازم وشي يعبر عن الشوق والحب، فاتفقنا أغني لايف وياخد صور بأماكن معينة ويدخل الـAI عليه".

وعن تعاونه المقبل "إنت واحشني كتير" مع صابر ارباعي، قال: "بعد ما لحنت لصديقي الفنان الكبير هاني شاكر أغنية "كيف بتنسى"، عرف أصحابي المطربين إن أنا ملحن لاني مكنتش بقولهم، على الرغم من تلحيني أغاني مثل "وحدك حبيبي"، "إنزل يا جميل على الساحة"، و"على كبري 6 أكتوبر". أنا بكون عامل الأغاني ليا، لكن هاني شاكر حبها وقلتله غنيها بكل محبة وسرور، لأن حاجة تفرحني إن مصري عظيم يغني أغنية باللبناني وأغنية "إنت واحشني كتير" من تلحيني وغناها صابر الرباعي وتم تسجيلها خلاص وهنسمعها قريبًا".

ووجه المطرب رسالة لفضل شاكر قائلًا: "أنا دائمًا بدعي لفضل شاكر بالإفراج لأني واثق إنه لم يقتل حتى عصفور ولكنه حمل سلاح الله يسامحه ولم يرتكب أي شيء ضد أي عسكري أو حد من الجيش وأنا واثق إن البراءة تقترب وإنه هيرجع لجمهوره. كان عنده سكر وضغط قبل الخروج من المخيم، وده زاد لما دخل الحبس".

وعبر وليد توفيق عن سعادته بتأهل مصر في دور الـ32، وعلق "ده أنا قعدت أرقص لما مصر تأهلت في كأس العالم.. أنا دائمًا بقول مصر بخير إذًا العالم العربي كله بخير.. ولبنان لن ينسى مصر ودايمًا بنقول لو مأخدناش جواز السفر من مصر، يبقى مأخدناش الشهادة في الفن".
وأضاف: "أغنية "إيه العظمة دي كلها" لما كنت ماشي في السيارة أثناء مباراة الأهلي والزمالك، كانوا بيقولوا في الملعب "أه يا شحاتة يا أبهة" فهي معمولة للملعب أصلًا ورجعت للملعب تاني لما غيرت كلماتها وكتبت "أه يا مصري يا أبهة" واستعانت بالذكاء الاصطناعي عشان أضيف صورتي في الاستاد مع المشجعين".

وجه وليد توفيق أيضًا رسالة دعم لـ شيرين عبد الوهاب، وكشف "أنا أول من راهن على شيرين عبد الوهاب وقلت في بدايتها إنها هتبقى مطربة الوطن العربي وحصل.. مش عايز أتكلم عن مشاكلها لكن ربنا يديها الصحة وترجع تمتعنا لأن لا بديل عن شيرين. أنا بحترم صوت أنغام وأمل ماهر، لكن شيرين هي شيرين وانا ضد المقارنة. الفنانين زي الورد. ريحة الياسمين حاجة وريحة الفل حاجة".

كما أعلن المطرب عن أغنيته المقبلة: "بعد شكثر مشتاق، عاملين أغنية في الصيف اسمها "مبسوط" ولكماتها "مبسوط مبسوط أنا رايق ومبسوط"، وعبارة عن شلة مبسوطة وانتهينا من تسجيلها امبارح. في واحد في الكورال قال "مش مبسوط" كان هيبوظ الأغنية".
 

وليد توفيق شكثر مشتاق برنامج اليوم هنا القاهرة قناة مودرن MTI

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