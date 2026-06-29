وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الرواندي تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باولا إنجابيري وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ورواندا في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، وذلك بحضور السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا لدى جمهورية مصر العربية.



تناول الاجتماع بحث التعاون في صياغة رؤية أفريقية مشتركة للذكاء الاصطناعي تتسم بالمسؤولية والشمول وتركز على تحقيق التنمية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تجريبية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات ذات الأولوية، تشمل الرعاية الصحية، والزراعة، واللغات المحلية، والخدمات الحكومية، بما يحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.



كما تم بحث بناء أطر للتعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والهيئات البحثية ومراكز الابتكار في البلدين، بما في ذلك جامعة مصر للمعلوماتية، ومركز الابتكار التطبيقي، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الرقمية.



وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وخلال الاجتماع، أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات في دعم جهود التحول الرقمي داخل القارة؛ مشيرا إلى جهود مصر في دفع العمل الأفريقي المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال مشاركتها في مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي، وإسهاماتها في مجموعات العمل التابعة لمجلس الذكاء الاصطناعي بتحالف "سمارت أفريقيا" Smart Africa؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع جمهورية رواندا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة الذكاء الاصطناعي والعمل المشترك على توسيع نطاق استخداماته بما يسهم في دعم جهود التنمية وخدمة القارة الأفريقية؛ مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على محاور متكاملة تستهدف التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وإعداد كوادر متخصصة في هذا المجال.

ومن جانبها، أكدت باولا إنجابيري وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية التركيز على التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتنمية المهارات الرقمية.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بلورة مواقف أفريقية مشتركة تجاه القضايا ذات الصلة.



كما تم استعراض دور مركز الابتكار التطبيقي في تطوير وتطبيق حلول مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، إلى جانب برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم الابداع التكنولوجي والمهنيين المستقلين؛ وتم تسليط الضوء على جهود معهد تكنولوجيا المعلومات في إعداد وتأهيل الكوادر وتنمية المهارات الرقمية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

حضر الاجتماع أوليفييه تواجيرايزو مدير مركز رواندا لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في جمهورية رواندا، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورةهبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، و سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارة.