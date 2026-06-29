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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم: اهتمام خاص بقصور وبيوت الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
قسم المحافظات

تفقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة الفيوم، للوقوف على آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ.

خلال جولتة التفقدية، استمع محافظ الفيوم، إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة قصر الثقافة، ومراحل التنفيذ، وما تم إنجازه من أعمال، والجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مؤكدًا ضرورة الإسراع في معدلات الأداء، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، خاصة أن المشروع يعد من المشروعات التي تحظى باهتمام كبير من أبناء المحافظة.

كما استمع المحافظ، لشرح حول الأعمال الجاري تنفيذها والتي تشمل؛ معالجة الرخام بمداخل ومخارج القصر، وإحلال وتجديد السور الخارجي، ورفع كفاءة المسرح الرئيسي ليكون مسرحاً نموذجياً، وإنشاء مسرح جديد إضافة إلى المسرح المكشوف، وخزان مكافحة الحريق،  ومنظومة للحماية المدنية، فضلاً عن معالجة واجهات القصر، وتشطيب الحوائط وأعمال النقاشة، وصيانة وترميم المبنى الإداري، وترميم الأرضيات، وتطوير قاعتي الفن التشكيلي، والكمبيوتر، واستراحات الزوار والممثلين.

وأكد "غنيم"، أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بقصر وبيوت الثقافة، بهدف توفير بيئة ملائمة للإبداع، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز دور الثقافة كأداة فاعلة لتحقيق العدالة الثقافية، في إطار الاستغلال الأمثل للأصول الثقافية بالمحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الثقافة، بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر الثقافة أولا بأول، ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، كما وجه مدير المشروع بالشركة المنفذة لأعمال التطوير، بتكثيف العمالة لسرعة نهو الأعمال بالقصر وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

كما أجرى الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، اتصالاً هاتفياً بالمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لمناقشة آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة الفيوم، بهدف تذليل كافة العقبات زتسريع وتيرة العمل، مؤكداً أهمية الاستفادة من كل مكونات القصر وسرعة نهو أعمال تطويره وصيانته وترميمه، ليكون متنفساً لمبدعي ومثقفي الفيوم وغيرهم من أبناء المحافظات المجاورة.

وأكد "غنيم"، أن الثقافة واحدة من المحاور المهمة للقوة الناعمة، مشيراً أن قصر ثقافة الفيوم يعتبر أحد القلاع الثقافية المهمة على أرض المحافظة، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في التنسيق مع وزارة الثقافة، لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وترميم وصيانة قصر الثقافة، لافتاً إلى أن الكثير من أبناء الفيوم لهم دور فاعل ومحوري في الثقافة المصرية، مشيراً أن أعمال التطوير تعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الثقافة في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، وتجسيد لالتزامها الجاد بالاستثمار في الإنسان، مؤكدًا أن تحقيق النهضة الثقافية المنشودة يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى.

محافظ الفيوم قصر الثقافة يتفقد أعمال تطوير

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