محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في حملة «تبرعك حياة»

دعا اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أبناء المحافظة إلى المشاركة في الحملة القومية «تبرعك حياة» للتبرع بالدم، والتي انطلقت اليوم تحت رعاية المحافظة ومديرية الشؤون الصحية بالغربية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك من خلال بنوك الدم الثابتة والحملات المتنقلة المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن التبرع بالدم “كل نقطة دم.. أمل في حياة”.. بهذه الرسالة، يعد من أسمى صور العطاء الإنساني، لما يمثله من دعم مباشر للمرضى والمصابين الذين يحتاجون إلى نقل الدم، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في إطار المبادرة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتعزيز مخزون بنوك الدم بالمستشفيات، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية في هذا العمل الإنساني النبيل.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن مديرية الشؤون الصحية وفرت عددًا من نقاط التبرع بمختلف أنحاء المحافظة، تشمل المستشفيات وبنوك الدم والحملات المتنقلة والميادين والأندية ومراكز الشباب، بما يتيحها للمواطنين المشاركة بسهولة، مؤكدًا أن جميع الفرق الطبية على استعداد كامل لاستقبال المتبرعين وتقديم الخدمة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.

التبرع من أجل إنقاذ حياة مريض

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الحملة تستهدف زيادة مخزون أكياس الدم لتلبية احتياجات المستشفيات على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن جميع بنوك الدم والفرق الطبية تم تجهيزها لاستقبال المواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة قبل التبرع، داعيًا أبناء الغربية إلى المشاركة الإيجابية، لأن مساهمة كل متبرع قد تكون سببًا في إنقاذ حياة مريض يحتاج إلى نقل الدم.