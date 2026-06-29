فرج عامر يحذر من قوة أستراليا: طوال القامة ولديهم لياقة ومهاجم خطير

حذر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، من صعوبة مواجهة منتخب أستراليا أمام منتخب مصر في دور الـ32 من كأس العالم، مؤكدًا أن أبرز نقاط قوة المنافس تتمثل في طول قامة لاعبيه ولياقتهم البدنية العالية، مشددًا على أن السلاح الأهم للمنتخب المصري سيكون الروح القتالية والتركيز والرغبة في الوصول إلى دور الـ16، مطالبًا الجماهير بمواصلة دعم المنتخب والجهاز الفني.

منتخب مصر

وأضاف عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن منتخب أستراليا يعد فريقًا قويًا وصلبًا، مشيرًا إلى أنه خسر 7 مباريات رسمية فقط خلال آخر 12 عامًا، وهو رقم يعكس مدى قوة واستقرار المنتخب الأسترالي ويؤكد صعوبة المواجهة المرتقبة.

واختتم عامر حديثه بالتأكيد على أن المنتخب الأسترالي يمتلك أيضًا رأس حربة سريع للغاية ويجيد إنهاء الهجمات، موضحًا أن المهاجم يلعب في صفوف نادي واتفورد الإنجليزي، الأمر الذي يتطلب تركيزًا دفاعيًا كبيرًا من لاعبي منتخب مصر طوال المباراة.