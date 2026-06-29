289 طالبًا يحصدون الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بسوهاج.. تفاصيل

شهدت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج للعام الدراسي 2025/2026 أرقامًا لافتة تعكس حجم التفوق والتميز بين الطلاب، بعدما نجح 289 طالبًا وطالبة في تحقيق الدرجة النهائية بالمجموع الكلي، ليحصدوا العلامة الكاملة ويؤكدوا أن الاجتهاد كان الطريق إلى القمة، في واحدة من أبرز محطات إعلان النتيجة التي انتظرتها آلاف الأسر بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج

وكان اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قد اعتمد اليوم نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح العامة على مستوى المحافظة 72.87%، وسط أجواء من الفرحة والسعادة التي عمت منازل الطلاب الناجحين، خاصة أصحاب المراكز الأولى والحاصلين على الدرجات النهائية.

ويعكس وصول 289 طالبًا وطالبة إلى الدرجة النهائية حجم المنافسة القوية بين الطلاب هذا العام، إذ استطاعوا اجتياز جميع الاختبارات دون فقدان أي درجة، ليصبحوا نموذجًا للتفوق والانضباط الدراسي، ويحصدوا ثمرة أشهر طويلة من المذاكرة والاجتهاد.

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 99 ألفًا و929 طالبًا وطالبة، حضر منهم 99 ألفًا و182 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين 72 ألفًا و277 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 72.87%، وهو ما يعكس استقرار سير العملية الامتحانية وخروجها بصورة منظمة.

وحرص محافظ سوهاج على تهنئة جميع الطلاب الناجحين وأسرهم، مؤكدًا أن التفوق الدراسي يمثل ثمرة حقيقية للجهد والمثابرة، ومتمنيًا للطلاب دوام النجاح في المراحل التعليمية المقبلة، وأن يواصلوا مسيرة التميز لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

كما أشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها مديرية التربية والتعليم، وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات والكنترولات، والتي ساهمت في إنجاز أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتيجة بدقة وشفافية، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأكد "راشد" استمرار المحافظة في دعم قطاع التعليم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والعمل على تطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على تحقيق النجاح والمنافسة في مختلف المراحل التعليمية.

ويترقب الطلاب الحاصلون على الدرجات النهائية المرحلة المقبلة، المتمثلة في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وسط آمال كبيرة بمواصلة رحلة التفوق، بينما تبقى أسماء الـ289 طالبًا الذين حصدوا العلامة الكاملة عنوانًا للنجاح والإصرار في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج هذا العام.