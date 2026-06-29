"التعاون الخليجي" يدين توغلات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للتوغلات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، واستهدافها محافظتي القنيطرة ودرعا بالقذائف المدفعية، في انتهاك سافر لسيادة سوريا، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البديوي - وفق بيان اليوم /الإثنين/ - أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه الاعتداءات؛ يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية للسلام.

وشدد على أهمية ضمان واحترام سيادة سوريا، والالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ بما يسهم في حفظ الأمن والسلام في المنطقة، مجددا تضامن المجلس ووقوفه إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ورفضه القاطع لأي انتهاكات تمس سيادتها أو تهدد أمنها.​