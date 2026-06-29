بوابة النمسا نحو العالمية.. "يوم التمويل الدولي 2026" يفتح آفاقاً جديدة للشركات المحلية

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شهدت العاصمة النمساوية ختام فعاليات "يوم شبكات التمويل الدولي 2026" (International Finance Networking Day)، والذي شكّل محطة استراتيجية لتزويد الشركات النمساوية بالحلول والأدوات المتكاملة لتمويل مشاريعها العابرة للحدود بنجاح.

ونجح الحدث في جمع رواد الأعمال بنخبة من الخبراء الدوليين والشركاء الاستراتيجيين، مما أتاح للشركات المشاركة فرصة مباشرة للوصول إلى قنوات التمويل العالمي، واكتساب آليات عملية لتطوير مشاريعها وضمان استدامتها.

كما مثّل اللقاء منصة تفاعلية بارزة للتعرف عن قرب على البرامج والفرص التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية (IFIs).

واختتمت الفعالية بفتح آفاق واعدة وبناء شبكة علاقات قوية جمعت بين الشركات المحلية وأبرز الفاعلين في قطاع التمويل على المستويين الوطني والدولي، تمهيداً لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة على الساحة العالمية.