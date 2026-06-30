د. أمل منصور تكتب: كرامتي أم حبك؟... السؤال الذي يغيّر مصير العلاقات

لا توجد علاقة عاطفية تبدأ بهذا السؤال. فالبدايات لا تعرف سوى اللهفة، ولا ترى سوى الوعود الجميلة، ولا تسمع سوى الكلمات التي تجعل القلب يطمئن إلى أن القادم أجمل. يدخل الإنسان إلى الحب وهو يحمل باقة من الأحلام، لا قائمة من الشروط. يفتح أبواب قلبه بثقة، ولا يخطر بباله أن اليوم قد يأتي الذي يقف فيه أمام مرآته، ويسأل نفسه بصوت يكاد لا يسمعه أحد: هل ما أعيشه حب، أم أنني أدفع من كرامتي ثمنًا للبقاء؟

هذا السؤال لا يولد مع أول رسالة، ولا مع أول لقاء، ولا حتى مع أول خلاف. إنه ينمو بصمت داخل النفس، مع كل موقف يشعر فيه الإنسان أن قلبه يطلب منه شيئًا، بينما كرامته تطلب شيئًا آخر. يشتد هذا الصراع كلما كانت المشاعر صادقة، لأن الإنسان لا يتألم من الغرباء، بل يتألم من الذين منحهم حق الاقتراب من أعمق الأماكن في داخله.

المؤلم أن كثيرًا من الناس يتحدثون عن الحب والكرامة وكأنهما يقفان على طرفي نقيض، وكأن الحفاظ على أحدهما يقتضي التضحية بالآخر. تسمع من يقول: "إذا أحببت حقًا، فاصبر وتنازل." ثم تسمع آخر يردد: "الكرامة فوق كل اعتبار." وبين هذين الرأيين تضيع حقيقة أكثر هدوءًا، وأكثر عمقًا، وهي أن الحب الذي يحتاج إلى قتل الكرامة حتى يستمر، ليس حبًا مكتملًا، والكرامة التي ترفض كل اعتذار وكل محاولة إصلاح ليست كرامة، بل حصن مرتفع يخشى أصحابه الاقتراب من الناس.

الخلط بين الكرامة والكبرياء من أكثر الأخطاء شيوعًا في العلاقات. فالكرامة لا تخجل من قول: "لقد أخطأت، سامحني." لكنها ترفض أن تعتذر كل مرة عن خطأ لم ترتكبه. والكرامة تعرف كيف تصبر، لكنها لا تقبل أن يتحول الصبر إلى إذن مفتوح لإهمالها. أما الكبرياء، فيخشى الاعتذار لأنه يراه هزيمة، ويرفض التراجع لأنه يظن أن الاعتراف بالخطأ ينقص من قيمته.

لهذا السبب تنهار علاقات كثيرة، ليس بسبب قلة الحب، بل بسبب سوء فهم معنى الكرامة. أحد الطرفين ينسحب مع أول خلاف ويقول إنه يحافظ على كرامته، بينما كان يحتاج فقط إلى حوار هادئ. وطرف آخر يبقى سنوات يتلقى التجاهل والإهانة، ثم يقول إنه يفعل ذلك باسم الحب، بينما هو في الحقيقة يخشى مواجهة فكرة الرحيل.

الحب لا يطلب من الإنسان أن يخسر نفسه. وإذا وصل إلى هذه المرحلة، فقد تغير اسمه، حتى وإن بقيت المشاعر كما هي. لأن الحب لا يقاس فقط بحرارة العاطفة، بل أيضًا بطريقة المعاملة. قد يحبك شخص بصدق، لكنه لا يعرف كيف يحترم مشاعرك. وقد يتعلق بك آخر، لكنه يظن أن امتلاك قلبك يمنحه الحق في أن يجرحه كلما شاء. والمشاعر، مهما كانت صادقة، لا تمنح أحدًا ترخيصًا بإهانة من يحب.

ومن أكثر الصور التي تتكرر في واقعنا، فتاة كانت تنتظر رسالة "صباح الخير" لأنها كانت تصلها كل يوم. ثم بدأت الرسائل تقل، وأصبحت هي من يبدأ الحديث. وبعد أسابيع صار الرد يأتي بعد ساعات، ثم بعد يوم كامل، ثم صار الصمت هو اللغة الأكثر حضورًا. وبرغم ذلك، ظلت تبحث عن الأعذار؛ ربما هو مشغول، ربما يمر بضغوط، ربما يحتاج إلى بعض الوقت. كانت تدافع عنه أمام الجميع، بينما لم تجد من يدافع عنها أمام شعورها المتزايد بأنها لم تعد أولوية في حياته.

وفي صورة أخرى، رجل أحب امرأة بكل ما يملك من صدق. كان يسأل عنها، ويهتم بتفاصيلها، ويعتذر إذا أخطأ، ويحاول إصلاح أي خلاف. لكنه اكتشف مع مرور الوقت أنه وحده من يبادر، ووحده من يصلح، ووحده من يخاف على العلاقة. وإذا شعر بالتعب وقصّر مرة واحدة، وجد نفسه متهمًا بالإهمال. لم يكن يطلب الكثير، كان يريد فقط أن يشعر أن الطرف الآخر يخاف عليه بالقدر نفسه.

هذه الأمثلة لا تتعلق بالرجل أو المرأة، بل بطبيعة العلاقات غير المتوازنة. العلاقات التي يصبح فيها الحب طريقًا يسير فيه شخص واحد، بينما يكتفي الآخر بالمشاهدة. وكلما زاد الجهد من طرف واحد، اختل الميزان أكثر، حتى يكتشف صاحبه أنه يحمل العلاقة على كتفيه، بينما الطرف الآخر يحمل فقط حق الاعتراض.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا يقبل إنسان ذكي، ناجح، ومحترم أن يعيش علاقة تستنزفه؟

الإجابة لا تتعلق بالحب وحده، بل بما هو أعمق من الحب بكثير.

فالإنسان لا يدخل كل علاقة وهو يحمل التجربة نفسها. بعضنا يدخلها بقلب يعرف قيمته، وبعضنا يدخلها وهو يبحث عن قيمة يظن أن الآخر سيمنحها له. والفرق بين الحالتين هائل. الأول يحب لأنه يريد أن يشارك حياته مع إنسان آخر، أما الثاني فيحب لأنه يريد أن يشعر بأنه جدير بالحب. ومن هنا تبدأ المأساة.

الشخص الذي لا يرى قيمته إلا في عيون من يحب، يصبح مستعدًا لتقديم تنازل بعد آخر، لا لأنه مقتنع به، بل لأنه يخاف أن يخسر المصدر الوحيد الذي يمنحه الشعور بالأمان. ولذلك نراه يصمت عن كلمة أوجعته، ويتجاوز عن موقف كسره، ويبرر تصرفًا لو صدر من أي شخص آخر لما قبله أبدًا.

ولعل أخطر ما يفعله الحب غير الناضج أنه يغير معايير الإنسان دون أن يشعر. أشياء كان يرفضها في الماضي، يبدأ في تقبلها. حدود كان يعتبرها خطوطًا حمراء، تتحول إلى مساحات رمادية. كلمات كان يراها إهانة، تصبح مجرد "سوء تفاهم". وكل ذلك يحدث تحت شعار واحد: "لا أريد أن أخسره."

لكن السؤال الذي يستحق أن يُطرح هو: وهل الحب الذي يبقى فقط لأن أحد الطرفين يتنازل باستمرار، يستحق فعلًا أن يبقى؟

العلاقات السليمة لا تُبنى على طرف يطارد، وطرف يهرب. ولا على طرف يشرح مشاعره كل يوم، وطرف يكتفي بالصمت. ولا على طرف يخشى الفقد، وآخر واثق أن الآخر لن يرحل مهما فعل.

أتذكر قصة فتاة استمرت سنوات مع شاب كانت تؤمن أنه حب عمرها. كان يختفي أيامًا بلا تفسير، ثم يعود بكلمة واحدة: "كنت مشغولًا." وكانت تقبلها في كل مرة. كانت تؤجل عتابها حتى لا تفسد لحظة عودته. تؤجل غضبها، ثم دموعها، ثم احتياجاتها، حتى أصبح التأجيل أسلوب حياة. وفي النهاية، لم تخسر العلاقة فقط، بل خسرت النسخة الواثقة من نفسها. وعندما انتهت القصة، لم يكن أكثر ما يؤلمها رحيله، بل سؤال ظل يطاردها: كيف سمحت لنفسي بكل هذا؟

وعلي جانب آخر :رجلًا ظل سنوات يبذل كل ما يستطيع لإرضاء زوجته. كان يعتقد أن التضحية المستمرة هي الطريق إلى الاستقرار. وافق على أمور لم يكن مقتنعًا بها، وسكت عن مواقف كانت تؤلمه، وألغى رغباته الخاصة حتى يضمن استمرار البيت. لكنه اكتشف بعد أعوام أن التنازل الذي لا يقابله تقدير، يتحول تدريجيًا إلى أمر معتاد، وأن الإنسان إذا تنازل عن صوته طويلًا، قد يصل إلى مرحلة لا يعود يعرف فيها ماذا يريد أصلًا.

لهذا أؤمن أن المشكلة ليست في التنازل نفسه، بل في اتجاهه. فالعلاقة الصحية تعرف التنازل المتبادل. يومًا أقترب منك لأنك متعب، ويومًا تقترب مني لأنني أحتاجك. اليوم أعتذر لأنني أخطأت، وغدًا تعتذر لأنك أخطأت. أما إذا أصبح أحد الطرفين هو الجسر الذي يعبر عليه الآخر دائمًا، فالجسر مهما كان قويًا، يتشقق مع كثرة الأحمال.

وقد يسأل أحدهم: أين تذهب الكرامة إذا أخطأت أنا؟ هل أتمسك بها وأرفض الاعتذار؟

هنا يكمن الفارق بين الكرامة والكبرياء. فالاعتذار الصادق لا ينتقص من الإنسان، بل يرفعه. الاعتذار لا يهزم صاحبه، وإنما يهزم الخطأ الذي ارتكبه. والإنسان الناضج لا يخجل من الاعتراف بأنه أساء، لأن احترامه لنفسه يجعله حريصًا على احترام من يحب أيضًا.

أما الإهانة المتكررة، فهي قصة أخرى. فليس من الكرامة أن أصرخ وأرحل، وليس من الحب أن أبقى وأُهان. النضج الحقيقي أن أميز بين زلة يمكن إصلاحها، ونمط متكرر يكشف طبيعة العلاقة.

لهذا فإن الحب لا يحتاج فقط إلى قلب كبير، بل يحتاج أيضًا إلى وعي كبير. فليس كل من أحبنا عرف كيف يحبنا، وليس كل من قال إنه يخاف علينا، عرف كيف يحافظ علينا. بعض الناس يحبون بصدق، لكنهم يؤذون بجهل. وبعضهم يؤذون عن قصد، ثم يختبئون خلف كلمة "الحب" حتى يعفوا أنفسهم من المسؤولية.

ومن أكثر الجمل التي تستحق المراجعة: "إذا كان يحبني، فسيتغير." فالتغيير لا يصنعه الحب وحده، بل يصنعه الاقتناع والرغبة الصادقة في النمو. أما انتظار معجزة تغير إنسانًا لا يرى في سلوكه مشكلة، فهو استنزاف للعمر أكثر منه وفاءً للمشاعر.

لهذا لا يكون السؤال الحقيقي: هل أتمسك به أم أرحل؟ بل: هل هذه العلاقة تجعلني أفضل، أم تجعلني أعتذر كل يوم عن حقي في الاحترام؟

فالإنسان لا يخسر كرامته في موقف واحد، بل في سلسلة صغيرة من التنازلات التي أقنع نفسه أنها مؤقتة، حتى اكتشف أنها أصبحت أسلوبًا للحياة.

ليس كل من يتمسك بكرامته يخسر الحب، وليس كل من يتنازل باسم الحب يربح العلاقة.

هناك لحظة دقيقة جدًا في كل علاقة، يتوقف فيها الإنسان عن السؤال: "كيف أحافظ على من أحب؟"، ويبدأ يسأل نفسه: "كيف أحافظ على نفسي وأنا أحبه؟"

وهنا يظهر الفارق بين الحب الناضج والحب الذي يستهلك صاحبه.

فالحب الحقيقي لا يطلب منك أن تعتذر عن أخطاء لم ترتكبها، ولا أن تبرر ألمك حتى يقتنع به الآخر، ولا أن تتسول اهتمامًا من شخص يعرف جيدًا أنك تحتاجه ثم يختار أن يمنعه عنك.

بعض العلاقات لا تنتهي لأن الحب انتهى، بل لأن الكرامة وصلت إلى آخر حدود احتمالها.

فالإنسان يستطيع أن يتحمل الغياب مرة، وسوء الفهم مرتين، والظروف مرات كثيرة، لكنه لا يستطيع أن يعيش طويلًا وهو يشعر أنه أصبح الخيار المؤجل، أو الرسالة التي يُرد عليها متى شاء الآخر، أو القلب الذي يظل واقفًا على باب الانتظار.

وهنا يرتكب البعض خطأ كبيرًا.

يظن أن التمسك بالكرامة يعني القسوة، وأن وضع الحدود يعني نهاية الحب، بينما الحقيقة أن الحدود ليست جدرانًا تمنع الاقتراب، بل علامات تخبر الآخر كيف يحافظ على وجوده في حياتك.

ومن يحبك فعلًا لن يغضب لأنك احترمت نفسك، بل سيزداد احترامه لك.

أما الذي اعتاد أن يأخذ منك كل شيء دون مقابل، فسيرى كرامتك تمردًا، وحدودك أنانية، وصمتك عقابًا.

لأنه لم يكن يحبك كما كنت تظن، بل كان يحب النسخة التي تتنازل دائمًا.

وربما تكون أصعب لحظة يعيشها الإنسان هي تلك التي يكتشف فيها أن الشخص الذي كان يخاف خسارته... لم يكن يخاف خسارته هو.

عندها فقط يفهم أن الكرامة لم تكن عدوة للحب، بل كانت آخر ما تبقى منه.

ولذلك، إذا وجدت نفسك يومًا مضطرًا للاختيار بين أن تهين نفسك لتبقى، أو تحترم نفسك وترحل، فتذكر أن الحب الذي لا يعيش إلا فوق كرامتك، ليس حبًا يحمي القلب، بل علاقة تستنزفه ببطء.

فالقلوب قد تنكسر ثم تلتئم، أما الإنسان إذا اعتاد أن يهين نفسه من أجل من يحب، فإنه يفقد شيئًا أخطر من الحب... يفقد احترامه لذاته.

ولهذا ربما لا يكون السؤال الصحيح: كرامتي أم حبك؟

بل يكون السؤال الأصدق:

هل هذا حبٌ أصلًا إذا كان ثمنه أن أخسر نفسي؟