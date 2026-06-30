اليوم.. تعليم الفيوم تبدأ تلقي التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية - الفصل الدراسي الثاني 2026 بالمدرسة الأصلية للطالب، من اليوم الثلاثاء 30 يونيو، حتى يوم السبت 11 يوليو المقبل.

ويقدم ولي الأمر صورة ضوئية من البطاقة الشخصية له، ورقم جلوس الطالب، وإيصال سداد 35 جنيها عن كل مادة يريد التظلم من نتيجتها، ويتم تحديد موعد الاطلاع على ورقة الإجابة فور التقدم بالطلب في ذات المقر الذي تقدم فيه الطالب بالتظلم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي مراعاة الدقة والشفافية في عمل لجنة النظام والمراقبة خلال فترة تظلمات الشهادة الإعدادية، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي تمييز أو تقصير، في إطار تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.

شروط قبول تظلمات الشهادة الاعدادية

الجدير بالذكر أنه لا ينظر في الطلبات التي ترد بعد انتهاء الموعد المحدد، الاطلاع يكون للطالب وولي أمره فقط بموجب بطاقة الرقم القومي، يمنع تمامًا استخدام الهواتف المحمولة أثناء عملية الاطلاع داخل اللجنة، يتم الاطلاع في لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدينة الفيوم، بحضور الطالب وولي الأمر، ويطلع على صورة من كراسة الإجابة للطالب ونموذج الإجابة للمادة التي تم تقديم التظلم بها.