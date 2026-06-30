تفاصيل أحدث سيارات سوإيست الهجينة عالميًا

كشفت سوإيست عن الطرازين S06 DM وS08 DM المزودين بتقنية Plug-in Hybrid، في خطوة تعزز توجه العلامة نحو حلول تنقل أكثر كفاءة واستدامة، بعد تحقيقها نموًا لافتًا بتجاوز مبيعات 10,000 سيارة خلال أقل من عام.

يأتي طراز S06 DM بمحرك 1.5TD مع منظومة هجينة متطورة بقوة مجمعة 355 حصانًا وعزم 530 نيوتن متر، مع مدى قيادة يتجاوز 1000 كم، واستهلاك يبدأ من 4.9 لتر/100 كم. وتبلغ سعة البطارية 19.43 كيلووات/ساعة مع دعم الشحن السريع.

كما يضم أنظمة قيادة ذكية L2، وكاميرا 540 درجة، وشاشة 15.6 بوصة، ونظام صوتي Sony، ومقاعد كهربائية بخاصيتي التدفئة والتهوية.

أما S08 DM، فتأتي كسيارة SUV عائلية بـ7 مقاعد تعتمد على منظومة هجينة بقوة 342 حصانًا وعزم 525 نيوتن متر، مع مدى إجمالي يتجاوز 1000 كم ومدى كهربائي يصل إلى 85 كم.

وتضم تجهيزات فاخرة تشمل شاشة دوارة 15.6 بوصة، وثلاجة مدمجة، وسقف بانورامي، ونظام صوتي بـ12 سماعة، إلى جانب حزمة موسعة من أنظمة الأمان المتقدمة.

ويتوافر S06 DM بسعر 1,649,000 جنيه، وS08 DM بسعر 1,799,000 جنيه، مع ضمان يصل إلى 6 سنوات.