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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتلقى العزاء في وفاة الفريق يوسف عفيفي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

​تلقى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الفريق يوسف عفيفي، قائد الجيش الثالث الميداني الأسبق ومحافظ البحر الأحمر والجيزة الأسبق، والذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية وعسكرية حافلة بالعطاء والتضحية من أجل رفعة الوطن.

​وشهدت قاعة العزاء حضوراً رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء، حيث كان في مقدمة الحاضرين اللواء أركان حرب أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر الأسبق، بالإضافة إلى السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب المستشار العسكري للمحافظة، ومدير مكتب السيد المحافظ.

​كما شهد العزاء حضوراً لافتاً للسيدات، يتقدمهن السيدة نائب محافظ البحر الأحمر، وممثلات فرع المجلس القومي للمرأة، والمجلس الاقتصادي، وإدارة البيئة، إلى جانب سيدات الديوان العام للمحافظة، وقطاع التربية والتعليم، بالإضافة إلى وفد من الراهبات من الكنيسة المصرية، اللاتي حرصن على تقديم واجب العزاء والمواساة في فقيد الوطن.

​كما شارك في تقديم العزاء لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، منهم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري مديريات الخدمات، والذين حرصوا على تقديم معاني المواساة والدعم في فقدان أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة.

كما شارك في العزاء وفد من ممثلي علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، والكنائس، مؤكدين على الأثر الطيب والسيرة العطرة التي تركها الراحل الكريم خلال فترة قيادته وإدارته للمحافظة وجهوده المخلصة في خدمتها.

​ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد البرقي عن خالص شكره وتقديره لجميع الحاضرين على مشاعرهم الصادقة ومواساتهم النبيلة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر

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