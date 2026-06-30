أحمد موسى : الرئيس السيسي يكرم شرفاء القضاة .. ويؤكد دائمًا احترام استقلال السلطة القضائية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص في جميع المناسبات القضائية على تكريم رجال القضاء الذين خدموا الوطن بإخلاص، مشددًا على أن الدولة المصرية تضع استقلال القضاء وسيادة القانون في مقدمة أولوياتها، وأن الرئيس يؤكد دائمًا احترامه الكامل للسلطة القضائية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "النهارده فيه تعيينات خاصة بمحكمة النقض، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وكرم الرئيس السيسي من خدموا مصر من الشرفاء، مفيش ولا مرة تيجي سيرة القضاة إلا والرئيس السيسي يتحدث بكل احترام عن كل قضاة مصر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "دائمًا الرئيس السيسي حريص على دولة القانون واستقلال القضاة، ومصر دائمًا تدعم استقلال القضاة، ومفيش حد بيتدخل في عمل القاضي، والجميع يحترم استقلال القضاة، والرئيس السيسي يحترم هذا الأمر".