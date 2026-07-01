نصب على رواد البنوك.. سقوط موظف خدمة عملاء مزيف بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .





أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بكونه أحد موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى الإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبطه ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" –

5 شرائح خطوط هواتف لشركات إتصال مختلفة – مبلغ مالى " من متحصلات نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكاب عدد (4) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





