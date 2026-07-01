3.5 مليون جنيه.. افتتاح أعمال تطوير مستشفى منية النصر بالدقهلية

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة أقسام الباطنة والجراحة والعظام بمستشفى منية النصر المركزي، بحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، وائل السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ أن هذا الافتتاح يأتي في إطار توفير الخدمات الصحية المتكاملة والرعاية اللازمة للمرضى والمترددين، وتحسين الهوية البصرية للمستشفى، تماشياً مع توجيهات الدولة بتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

وثمن المحافظ التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وبنك قطر الوطني، الذي تولى أعمال التطوير بالتنسيق مع مؤسسة "صناع الخير"، مثنياً على إنجاز هذه الأعمال وفق أحدث المعايير، وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس حرص المؤسسات المصرفية والأهلية على المشاركة المجتمعية الفاعلة مع أجهزة الدولة في مختلف مراكز المحافظة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الصحية اللازمة واللائقة للمرضى واستمع إليهم مؤكدا لهم أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، وشدد على ضرورة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى والمترددين وانتظام الاطقم الطبية والتمريضية والفنية بالمستشفى.

و أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، أن أعمال التطوير شملت ثلاثة أقسام رئيسية، هي، قسم الباطنة بواقع ٢٤ سريراً، وقسم جراحة العظام بواقع ١٢ سريراً، وقسم الجراحة العامة بواقع ١٢ سريراً، إلى جانب تركيب ٧٠ ستارة وفواصل معدنية.

كما شملت الأعمال تركيب طبقات "الإنترلوك" في الساحة الأمامية على مساحة ١٠٥٠ متراً مربعاً، ودهان الواجهة الخارجية للمبنى الرئيسي والمبنى الإداري، بالإضافة إلى رفع كفاءة السور الداخلي، ودهان وإصلاح مقاعد ساحات الانتظار، مع توفير مظلات لتأمين الراحة للمرضى والمترددين، فضلاً عن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها.

وفيما يخص التجهيزات الطبية، فقد تضمنت توريد ٤٨ سريراً للمرضى من نوع "نصف فاولر" بملحقاتها، و٤ طاولات عمليات من "الستانلس ستيل" ذات رفين، وميكروسكوبين، و٤ سرنجات أذن، وكشاف جراحي. أما التجهيزات غير الطبية فشملت ٤ أجهزة كمبيوتر، و٤ مكاتب، و٤ كراسٍ من القماش المتوسط.

يُذكر أن التكلفة الإجمالية للأعمال بلغت ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، بتمويل من بنك قطر الوطني وتنفيذ مؤسسة صناع الخير