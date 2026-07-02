خبير: أوكرانيا تدرك أنها لن تحسم المعركة عسكريًا من خلال استهداف العمق الروسي

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إنه في ظل انعدام المسار التفاوضي بين الجانبين، ورفض روسيا، في أكثر من مناسبة، دعوات أوكرانيا لإقرار هدنة تمهيدًا لبدء مفاوضات حقيقية، ترى أوكرانيا أن الاستهدافات الروسية لم تنقطع أو تتوقف عن استهداف المدن الأوكرانية، بما فيها العاصمة كييف.

أضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، ، أنه من هذا المنطلق، تعتقد أوكرانيا أن استهداف العمق الروسي قد يخفف الضغط عن المدن الأوكرانية، كما ترى أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات، من دون فرض شروط مسبقة من الجانب الروسي، سيكون بوابة لإيجاد أرضية يمكن الاستناد إليها لبدء مفاوضات جادة ودائمة.

وأوضح أن أوكرانيا تدرك أنها لن تحسم المعركة عسكريًا من خلال استهداف العمق الروسي، لكنها تعتقد أن هذه الضربات قد تسهم في تقليل الهجمات الروسية، خاصة أنها تستهدف منشآت عسكرية، ومطارات، ومحطات وقود، ومنشآت لإنتاج الطاقة، وغيرها من الأهداف.

وتابع: "نحن نأمل أن تبدأ وساطة جادة، وأن يكون هناك حراك دبلوماسي فاعل وواضح، بأدوات جديدة، لعلنا نجد أفقًا لإنهاء هذه الحرب في القريب العاجل".