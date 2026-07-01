رئيس حكومة لبنان: اتفاق الإطار ليس معاهدة بل خارطة طريق لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن "اتفاق الإطار" لا يمثل اتفاقية أو معاهدة، وإنما إطارًا توجيهيًا للمفاوضات يحدد مسارها وصولا إلى اتفاق نهائي، مشددا على أن تطبيقه يهدف إلى تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.

وقال سلام - في تصريحات متلفزة مساء اليوم /الأربعاء/ - إن عبارة "اتفاق الإطار" تثير التباسًا، موضحًا أن لبنان "ليس من هواة المفاوضات"، لكنه اضطر إلى هذا المسار بعد حربين خلّفتا آلاف الضحايا، وتسببت الأولى بأضرار مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار، إلى جانب خسائر اقتصادية تُقدَّر بنحو 13 مليار دولار.

وأضاف أن تنفيذ هذا "الإطار" من شأنه أن يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية؛ بما يسمح بعودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم "عودة آمنة وكريمة"، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إعادة أبناء الجنوب إلى ديارهم ووقف نزيف الخسائر البشرية، لافتًا إلى أن الحرب الثانية أسفرت عن سقوط أكثر من خمسة آلاف شهيد.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن الإطار ينص على "الانتشار خارج كل الأراضي اللبنانية"، معتبرًا أن ذلك يعني انسحابًا إسرائيليًا كاملًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على وضع جدول زمني واضح لتنفيذ هذا الانسحاب خلال جولات التفاوض المقبلة.