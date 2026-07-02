بولندا تضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب بعد الهجمات الروسية على أوكرانيا

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أعلن الجيش البولندي اليوم /الخميس / نشر طائرات مقاتلة ووضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب، وذلك على خلفية الهجمات الجوية التي شنتها روسيا على أوكرانيا خلال الساعات الماضية.

وأفاد مركز قيادة العمليات بالجيش البولندي - في بيان أورده راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه قام بنشر جميع القوات والموارد اللازمة لضمان سلامة المجال الجوي البولندي، مشيرا إلى أنه يراقب الوضع بشكل مستمر.

وأضاف المركز أنه تم اتخاذ تدابير لضمان الأمن في المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية، وذلك دون رصد أي انتهاكات للمجال الجوي البولندي خلال الضربات الجوية الروسية.

كما أعرب المركز عن شكره لقيادة القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الجوية الفرنسية والقوات المسلحة الهولندية لدعمها دفاعيا خلال الساعات الماضية.

وكانت روسيا قد شنت موجة جديدة من الضربات الجوية على أوكرانيا خلال الساعات الماضية مستخدمة أكثر من 496 طائرة مسيرة و74 صاروخا، وفقا لما أفادت به القوات الجوية الأوكرانية.