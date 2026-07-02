باكستان: اجتماعات أمريكية - إيرانية في الدوحة أحرزت تقدمًا إيجابيًا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الخميس أن إسلام أباد والدوحة يسرتا عقد اجتماعات منفصلة بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس حيث أفاد الجانبان بإحراز تقدم إيجابي في القضايا ذات الصلة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الباكستانية نشرته عبر منصة "إكس " أن الوسطاء القطريين والباكستانيين عقدوا اجتماعات منفصلة مع فريقي التفاوض الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية.

وأشار البيان إلى أن المناقشات أحرزت "تقدما إيجابيا" في المسائل المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة بحيرة لوسيرن.

وأضاف أن الطرفين اتفقا على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن تحدد الجولة التالية من المحادثات في أقرب فرصة ممكنة.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل القضايا التي نوقشت أو يوضح محتوى مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد. كما لم يفصح عن أسماء أعضاء فريقي التفاوض أو يحدد موعدا للاجتماع القادم.