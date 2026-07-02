مصرع مأمو مركز شرطة إدفو فى حادث بطريق القصير

لقي مأمور مركز شرطة إدفو، مصرعه نتيجة تعرضه لحادث بطريق القصير، فيما أصيبت زوجته وأولاده، وتم نقلهم إلى مستشفى القصير لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

حادث

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث بطريق القصير مما أسفر عن مصرع مأمور مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان وإصابة زوجته وأولاده.

وكان قد شهد طريق قفط القصير وقوع الحادث الذى أسفر عن وفاة مأمور مركز شرطة إدفو ، والذى كان يشتهر بسيرة مهنية مشرفة وأداء أمنى متميز خلال فترة عمله بمديرية أمن أسوان.

وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة 3 من أفراد أسرته بإصابات متفرقة، حيث تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القصير المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.