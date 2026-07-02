أسعار الغاز الأوروبي ترتفع 1.6% مع استمرار تراجع تدفقات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 1.6% خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار انخفاض تدفقات الغاز من منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب توقعات بزيادة الطلب نتيجة موجة الحر التي تشهدها عدة مناطق.

زيادة استهلاك الطاقة

ويأتي ارتفاع الأسعار وسط مخاوف الأسواق من محدودية الإمدادات، بالتزامن مع زيادة استهلاك الطاقة لتلبية احتياجات التبريد خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وتترقب الأسواق تطورات حركة الإمدادات خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار العوامل الجيوسياسية والظروف المناخية التي تؤثر على توازن العرض والطلب في سوق الطاقة الأوروبية.