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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجمارك الأردنية تحبط تهريب 6 ملايين حبة كبتاجون قادمة من سوريا

الجمارك الأردنية
الجمارك الأردنية
أ ش أ

أعلنت الجمارك الأردنية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جمرك جابر، وهو المعبر البري الرئيسي الذي يربط الأردن بسوريا، تنفيذ عدد من الضبطيات النوعية خلال النصف الأول من العام، في إطار جهودها لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الحدود.

وأكدت أن أبرز الضبطيات شملت إحباط محاولة تهريب نحو 6 ملايين حبة كبتاجون، وضبط 2 كيلو جرام من مادة الكريستال المخدرة، إلى جانب ضبط 19 ألف كروز من الدخان المهرب و11 ألف علبة من الجوس والسحبات الإلكترونية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وفي السياق نفسه، سجل معبر جابر ارتفاعًا ملحوظًا في حركة المسافرين والمركبات، إذ تعاملت الكوادر الجمركية خلال الشهر الماضي مع أكثر من 60 ألف مركبة وحافلة من جنسيات مختلفة، مع الحفاظ على انسيابية الحركة وتسريع إجراءات العبور، دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والتفتيش.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية أن هذه النتائج تعكس جاهزية كوادرها وفاعلية التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في المعبر، بما يعزز جهود التصدي لمحاولات التهريب بمختلف أشكالها، ويحافظ على أمن الحدود، إلى جانب ضمان انسياب حركة التجارة والمسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

الجمارك الأردنية الأجهزة الأمنية سوريا الأردن

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