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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 848 محضراً تموينياً متنوعاً بجنوب سيناء

الحملات الرقابية الموسعة
الحملات الرقابية الموسعة
أ ش أ

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، تحرير 848 محضراً تموينياً متنوعاً بمختلف مدن المحافظة، وذلك خلال الحملات الرقابية الموسعة التي شُنت في الفترة من أبريل وحتى منتصف يونيو الماضي (2026).

وذكرت المديرية، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، وحماية حقوق المواطنين، من خلال منظومة عمل متكاملة تجمع بين الرقابة الميدانية وتطوير الخدمات التموينية وتعزيز إجراءات حماية المستهلك.

وأوضحت أن إدارتي الرقابة التموينية والتجارة الداخلية شنتا حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك؛ شملت متابعة المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وضمان انتظام صرف حصص الدقيق، والإشراف على منظومة الخبز البلدي، ومتابعة توافر السلع الغذائية بمختلف المدن.

وأضافت أن الحملات تابعت الالتزام بالأسعار الرسمية للمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، والتصدي لمحاولات احتكار السلع أو بيعها بأسعار تزيد على الأسعار المعلنة.

وفي سياق متصل، أشارت المديرية إلى إشرافها على منافذ ومعارض السلع الغذائية التي توفر المنتجات بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية بجميع مدن المحافظة، ومن بينها مبادرة "يوم في حب مصر".

وعلى صعيد الخدمات التموينية، واصلت مراكز الخدمة بالمحافظة تقديم خدماتها للمواطنين، مع تكثيف العمل على استخراج بطاقات بدل الفاقد والتالف، والفصل الاجتماعي، وقبول التظلمات، وتحديث وتنقية البيانات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب استقبال المواطنين بمكاتب التموين والعمل على حل المشكلات المتعلقة بالبطاقات التموينية.

وفي مجال حماية المستهلك، تواصل المديرية تعاونها مع جهاز حماية المستهلك لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومتابعة التزام المنشآت التجارية بالإعلان عن الأسعار، وضبط السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، إلى جانب مكافحة الغش التجاري والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء استمرار جهودها لتحقيق الانضباط بالأسواق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على حقوق المواطنين، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين في مختلف أنحاء المحافظة.

مديرية التموين والتجارة الداخلية حافظة جنوب سيناء الحملات الرقابية الموسعة

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