قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وتطور منظومة الإدارة
الصرف يبدأ 20 يوليو.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة رسميًا 2026
مصطفى بكري: 3 يوليو يوم حاسم في تاريخ مصر.. و30 يونيو لحظة إنقاذ للوطن
تركي آل الشيخ ينفي تدخله للصلح بين مي عمر وياسمين عبد العزيز
الهلال الأحمر يواصل دعمه للأسر المتضررة من حريق منشية ناصر.. صور
سقوط شبكات المتعة.. أكبر حملة لمباحث الآداب لتطهير التيك توك
مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
بعد وفاة نجلها أليكس.. معلومات عن الفنانة السورية نورا رحال؟
بعيدا عن الصيف.. فيفا يدرس تغيير موعد كأس العالم
الصحة: نستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027
موعد فتح البنوك بعد إجازة 30 يونيو 2026 وعودة العمل بالفروع
التعليم: 30% من أسئلة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2026 للطالب المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع رأي: أوروبا بين واشنطن وبكين.. انقسام شعبي واسع وتفوق صيني متوقع في الشراكات التجارية المقبلة

استطلاع رأي: أوروبا بين واشنطن وبكين.. انقسام شعبي واسع وتفوق صيني متوقع في الشراكات التجارية المقبلة
استطلاع رأي: أوروبا بين واشنطن وبكين.. انقسام شعبي واسع وتفوق صيني متوقع في الشراكات التجارية المقبلة
أ ش أ

 أظهر استطلاع للرأي شمل 24 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ونشره موقع "بوليتيكو"، انقساما بين الأوروبيين بشأن ما إذا كان ينبغي للاتحاد توثيق علاقاته مع الولايات المتحدة أو الصين، في ظل التحولات التي طرأت على مواقفهم الجيوسياسية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بينما تصدّر خيار "لا أعرف" إجابات المشاركين في غالبية الدول.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة ((Public First)) خلال شهر يونيو، بأن المشاركين في ثماني دول مالوا إلى تعزيز العلاقات مع الصين، مقابل تسع دول فضّلت توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة، فيما انقسمت الآراء في سبع دول بين الطرفين. وفي 14 دولة، كانت إجابة "لا أعرف" هي الأكثر شيوعا، بما يعكس حالة من عدم اليقين إزاء مستقبل توجهات الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الاستطلاع تعكس المأزق الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد التوترات السياسية والتجارية مع أكبر شريكين تجاريين له، إذ يواصل تنفيذ اتفاق تجاري أحادي الجانب مع إدارة ترامب، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا صناعية متزايدة نتيجة تدفق الصادرات الصينية، ولا سيما السيارات الكهربائية.

ونقل عن مدير أبحاث الرأي في المؤسسة، سيب رايد، قوله إن كثيرا من الأوروبيين ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكا يمكن الاستغناء عنه، بينما يرون أن الصين تمثل شريكا اقتصاديا يصعب الاستغناء عنه.

وأضاف التقرير أن مواقف الأوروبيين تختلف بين غرب القارة وشرقها؛ ففي حين تراجعت شعبية ترامب في عدد من الدول الغربية، لا تزال دول مثل بولندا وليتوانيا وإستونيا تنظر إلى الولايات المتحدة بوصفها الضامن الرئيسي للأمن الأوروبي. وفي المقابل، لا تُعد الصين بديلا سهلا، إذ يثير تدفق وارداتها مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الصناعات الأوروبية، بينما تجري المفوضية الأوروبية محادثات مع بكين للتوصل إلى ترتيبات تجارية أكثر توازنا.

وخلص الاستطلاع إلى أن 38 بالمئة من المشاركين يرون أن تقليل الاعتماد الأوروبي على الصين هدف مرغوب لكنه غير واقعي، مقابل 26 بالمئة اعتبروا أنه ممكن وضروري، فيما رأى 19 بالمئة أنه لا ينبغي السعي إلى تقليص هذا الاعتماد أصلا. كما توقع 43 بالمئة أن تصبح الصين الشريك التجاري الأهم لأوروبا خلال السنوات العشر المقبلة، مقابل 27 بالمئة فقط رجحوا استمرار الولايات المتحدة في هذا الموقع، وهي النتيجة التي تكررت في 23 دولة من أصل 24 شملها الاستطلاع.

استطلاع للرأي الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض مؤسسة Public First تدفق الصادرات الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتواجد الطلاب بلجان الثانوية العامة في موعد أقصاه 8:50 صباحا

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

ترشيحاتنا

شيماء سيف

شيماء سيف تدعم طلاب الثانوية العامة وتطالب بمراعاة صعوبة الامتحانات

بوستر فيلم صقر وكناريا

موسم الصيف.. تفاصيل إيرادات الأفلام أمس وترتيب شباك التذاكر

هبة مجدي - يوسف الشريف

إنسانة خلوقة وراقية.. يوسف الشريف يدعم هبة مجدي بعد عد مرورها بأزمة صحية

بالصور

ماذا يحدث للبالغين عند شرب الحليب؟.. طبيب يثير الجدل

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق والخضار.. بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد