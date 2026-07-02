استطلاع رأي: أوروبا بين واشنطن وبكين.. انقسام شعبي واسع وتفوق صيني متوقع في الشراكات التجارية المقبلة

أظهر استطلاع للرأي شمل 24 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ونشره موقع "بوليتيكو"، انقساما بين الأوروبيين بشأن ما إذا كان ينبغي للاتحاد توثيق علاقاته مع الولايات المتحدة أو الصين، في ظل التحولات التي طرأت على مواقفهم الجيوسياسية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بينما تصدّر خيار "لا أعرف" إجابات المشاركين في غالبية الدول.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة ((Public First)) خلال شهر يونيو، بأن المشاركين في ثماني دول مالوا إلى تعزيز العلاقات مع الصين، مقابل تسع دول فضّلت توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة، فيما انقسمت الآراء في سبع دول بين الطرفين. وفي 14 دولة، كانت إجابة "لا أعرف" هي الأكثر شيوعا، بما يعكس حالة من عدم اليقين إزاء مستقبل توجهات الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الاستطلاع تعكس المأزق الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد التوترات السياسية والتجارية مع أكبر شريكين تجاريين له، إذ يواصل تنفيذ اتفاق تجاري أحادي الجانب مع إدارة ترامب، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا صناعية متزايدة نتيجة تدفق الصادرات الصينية، ولا سيما السيارات الكهربائية.

ونقل عن مدير أبحاث الرأي في المؤسسة، سيب رايد، قوله إن كثيرا من الأوروبيين ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكا يمكن الاستغناء عنه، بينما يرون أن الصين تمثل شريكا اقتصاديا يصعب الاستغناء عنه.

وأضاف التقرير أن مواقف الأوروبيين تختلف بين غرب القارة وشرقها؛ ففي حين تراجعت شعبية ترامب في عدد من الدول الغربية، لا تزال دول مثل بولندا وليتوانيا وإستونيا تنظر إلى الولايات المتحدة بوصفها الضامن الرئيسي للأمن الأوروبي. وفي المقابل، لا تُعد الصين بديلا سهلا، إذ يثير تدفق وارداتها مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الصناعات الأوروبية، بينما تجري المفوضية الأوروبية محادثات مع بكين للتوصل إلى ترتيبات تجارية أكثر توازنا.

وخلص الاستطلاع إلى أن 38 بالمئة من المشاركين يرون أن تقليل الاعتماد الأوروبي على الصين هدف مرغوب لكنه غير واقعي، مقابل 26 بالمئة اعتبروا أنه ممكن وضروري، فيما رأى 19 بالمئة أنه لا ينبغي السعي إلى تقليص هذا الاعتماد أصلا. كما توقع 43 بالمئة أن تصبح الصين الشريك التجاري الأهم لأوروبا خلال السنوات العشر المقبلة، مقابل 27 بالمئة فقط رجحوا استمرار الولايات المتحدة في هذا الموقع، وهي النتيجة التي تكررت في 23 دولة من أصل 24 شملها الاستطلاع.