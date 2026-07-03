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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أثناء اشتباكات في جنوب لبنان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس الخميس أثناء اشتباكات في جنوب لبنان.

وفي وقت لاحق ؛ زعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، القضاء على عنصر من حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، بعد خروجه من نفق في مرتفعات علي طاهر.


وأعلنت القوات الجوية الإسرائيلية، عن القضاء على عنصر من حزب الله خرج من أحد أنفاق البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، ضمن المنطقة الأمنية التي تتمركز فيها قوات جيش الاحتلال، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.


وفي وقت سابق من يوم الخميس، زعم ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على نفق لحزب الله وعتاد عسكرية في الطيري جنوبي لبنان.

ووفقا لمزاعم الإسرائيلية ؛ فقد تم العثور كذلك على عبوات ناسفة وأسلحة ومعدات قتالية في مارون الراس جنوبي لبنان.

جنوب لبنان جيش الاحتلال مرتفعات علي طاهر حزب الله اللبناني جندي إسرائيلي

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